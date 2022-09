El director general de FTX, Sam Bankman-Fried, durante la reciente carnicería del sector se ha mantenido buscando 'gangas' y ha afirmado que continua poseyendo efectivo para gastar si la oportunidad decide llamar a su puerta, según informa 'CNBC' en la entrevista que le realizaron.

Otros grandes millonarios de las criptomonedas se han visto abocados a la quiebra este año. Coinbase, el primer competido de FTX, ha sido testigo al poder observar de primera mano cómo sus acciones se desplomaban un 70% y se ha visto en la obligación de despedir a una quinta parte de su plantilla debido a la caída de los precios de las criptomonedas.

Por su parte, según comunica 'CNBC', FTX está emergiendo alguna manera como un salvavidas para la industria. Bankman-Fried, de 30 años, afirma que fue el resultado de guardar una gran cantidad de efectivo, mantener los gastos generales bajos, evitar préstamos y ser capaz de moverse rápidamente como una empresa privada.

"Era importante que el sector saliera adelante de una sola pieza", dijo Bankman-Fried a la CNBC en una entrevista en la sede de FTX en Nassau (Bahamas). "No va a ser bueno para nadie a largo plazo si tenemos verdadero dolor y verdaderos reventones: no es justo para los clientes y no va a ser bueno para la regulación".

La industria de las criptomonedas presenció cómo se esfumaban miles de millones de dólares durante las semanas que rodearon la implosión de la criptomoneda Terra USD y la quiebra del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital. Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, ha perdido más de la mitad de su valor este año.