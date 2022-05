Otros valores, como Tesla, que cuenta con parte de su tesorería en el bitcoin, también han caído con ganas, mientras la empresa dedicada al 'blockchain' de Jack Dorsey, Block, ha caído un 15%.

Coinbase, sin duda, ha sido una de las que más ha sufrido, ya que las caídas se añaden a las registradas en jornadas anteriores después de que la compañía informara de pérdidas de 430 millones de dólares en el primer trimestre. El vapuleo de sus acciones llegó a ser de más del 50% y los títulos han perdido más de un 70% desde finales de marzo.

Lo que es aún más alarmante es que en el caso de que Coinbase se declare en bancarrota, los usuarios podrían perder el acceso a sus activos. En la presentación de resultados la compañía dijo que "los criptoactivos que tenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra". Según estos procedimientos, los usuarios de Coinbase serían tratados como "acreedores generales no garantizados" y no podrían reclamar propiedades específicas. En otras palabras, los usuarios serían bloqueados de sus cuentas y fondos.

El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, intentó tranquilizar a los usuarios de la plataforma en una serie de tuits publicados el martes por la noche.

"Sus fondos están seguros en Coinbase, como siempre lo han estado", escribió. Armstrong continuó afirmando que Coinbase no presenta "ningún riesgo de quiebra", pero incluyó su mensaje sobre el factor de riesgo de quiebra debido a una divulgación requerida por la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) para las empresas públicas que mantienen criptoactivos para terceros.

1/ There is some noise about a disclosure we made in our 10Q today about how we hold crypto assets. Tl;dr: Your funds are safe at Coinbase, just as they’ve always been.