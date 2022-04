Las criptomonedas han bailado este martes y miércoles al son de las recientes declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal de EEUU (Fed), que han reforzado el convencimiento de los mercados de que los planes de subidas de tipos son implacables por parte del banco central más poderoso del mundo. El bitcoin, que se encontraba cogiendo carrerilla para volver a intentarlo con la resistencia de los 48.000 dólares, acabó cerrando con caídas del 3%, hasta 45.500 dólares, precio que está erosionando en el momento de escribir este artículo, según datos de CoinMarketCap.

En cuanto al resto de ‘altcoins’, los retrocesos son de hasta el 5% par el cardano, el avalanche o la solana, mientras que el ethereum cede más del 4% hasta 3.350 dólares. La capitalización total cede también por debajo de los 2,1 billones de dólares.

Punto y aparte merece el dogecoin, que sigue con su avance y sube un 6% adicional en 24 horas, hasta acumular ganancias del 14% en los últimos siete días. Con todo, este miércoles corrige el rally tras tocar máximos de dos meses y medio el martes, por encima de 0,17 dólares. Los fanáticos de la moneda inspirada en un meme de un perro de la raza Shiba Inu siguen celebrando la compra del 9% de Twitter por parte del fundador de Tesla, Elon Musk y se han lanzado a especular sobre mayores vínculos entre la criptodivisa, de la que Musk es un firme defensor, y la red social de micro blogging.

El consejero delegado de Tesla y Spacex, se ha unido a la junta directiva de Twitter y ha prometido "realizar mejoras significativas" en la plataforma de medios sociales. Algunos de los cambios que baraja son añadir un botón de edición y solucionar la proliferación de los bots de spam de criptomonedas, que considera el "problema más molesto de Twitter".

Esta noticia, que tiene a toda la comunidad de las criptomonedas alborotada, comparte protagonismo con las declaraciones de la gobernadora de la Fed Lael Brainard, normalmente partidaria de una política flexible y tipos bajos, quien en un discurso para un debate de la Fed de Minneapolis ha avanzado una pronta reducción del balance "a un ritmo rápido": "Actualmente, la inflación es demasiado alta y está sujeta a riesgos al alza. El Comité está preparado para tomar medidas más contundentes si los indicadores de inflación y las expectativas de inflación indican que esa medida está justificada".

Por su parte, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ha dicho en un evento organizado por la Native American Finance Officers Association que "la inflación es tan dañina como no tener un trabajo". Tener un trabajo y no poder pagar tus facturas, o sentir que no puedes ahorrar para lo que necesitas hacer... Eso te mantiene despierto por la noche y nuestro objetivo es asegurarnos de que la gente no se quede despierta preocupada por si su dólar de hoy será el mismo y valdrá un dólar mañana", ha añadido.

"La Fed busca controlar la inflación y considera que la economía y el mercado laboral se mantienen lo suficientemente fuertes para asimilar el endurecimiento de las condiciones financieras", añaden. Sin embargo, la inversión de las curvas de rendimiento entre los bonos a corto y largo plazo indica un riesgo de recesión elevado durante los próximos 6 - 18 meses.

EL BITCOIN MANTIENE SU PATRÓN TÉCNICO

Estas declaraciones han provocado una caída en los mercados de riesgo. Con todo, “el bitcoin mantiene un impecable doble apoyo en la nueva zona de soporte (antes resistencia) que le confiere la parte alta del triángulo simétrico, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. “Lo que en teoría deja al subyacente en disposición de dar continuidad a las subidas, de reestructurarse de nuevo al alza con objetivo por encima de los 60.000 dólares, la anchura del triángulo en cuestión”, añade.

No descarta para nada el experto, incluso, un movimiento en busca de los máximos históricos en los 69.400 dólares. Como soporte de corto plazo tenemos los mínimos del pasado viernes en los 44.345 dólares.