El quebrado prestamista de criptomonedas BlockFi ha recibido permiso judicial para devolver 297 millones de dólares a los clientes con depósitos Wallet, su programa de cuentas sin intereses.

No obstante, el juez de quiebras del tribunal de distrito de Nueva Jersey, Michael Kaplan, no ha autorizado que los clientes con cuentas que devengaban intereses puedan optar a esta devolución. El magistrado ha dictaminado que estos usuarios no eran propietarios de sus depósitos, ya que fueron entregados a BlockFi para su uso en su negocio de préstamos a terceros.

Cabe señalar que alrededor de 48.000 clientes de BlockFi intentaron transferir 375 millones de dólares de sus cuentas con intereses a cuentas Wallet el 11 de noviembre, después de que la empresa congelara los servicios tras la quiebra de FTX.

Según explica la agencia ‘Reuters’, la defensa de estos clientes argumentó que BlockFi debería también debería haber satisfecho estas demandas, pero la compañía bloqueó las transferencias tras su cierre.Asimismo, el abogado de BlockFi, Michael Slade, argumentó que permitir los 375 millones de dólares en transferencias diluiría gravemente la recuperación para los clientes de Wallet y potencialmente impediría a BlockFi devolver los fondos de cualquier cliente, debido a la dificultad práctica de resolver cómo pagar las reclamaciones adicionales de Wallet a partir de un conjunto fijo de activos.

BlockFi fue una de las primeras compañías en declararse en bancarrota tras el colapso de FTX el pasado noviembre. Es importante destacar que BlockFi fue una de las diversas empresas que firmaron acuerdos para ser rescatadas por FTX durante el pasado verano, después de que un fuerte desplome de los precios de las criptomonedas alterara los balances de varios prestamistas, bolsas y empresas de minería de bitcoins.

El 30 de junio de 2022, BlockFi obtuvo una línea de crédito renovable de 400 millones de dólares de FTX en un acuerdo de deuda que también dio a FTX una opción de compra de la empresa. Según ‘WSJ’, la compañía utilizó prácticamente toda la línea de crédito y extendió millones de dólares en préstamos parcialmente garantizados por los tokens FTT de FTX a Alameda.

BlockFi demandó en noviembre a Sam Bankman-Fried, alegando que el empresario utilizó acciones de Robinhood como garantía para obtener un préstamo de BlockFi pocos días antes de la quiebra de FTX.