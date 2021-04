El bitcoin se mantiene este lunes por encima de 60.000 dólares, tras haber acariciado los máximos históricos el fin de semana al romper un estrecho rango de casi 15 días durante el que ha estado consolidando los recientes avances. Según los expertos, el precio de la creación de Satoshi Nakamoto se ha visto impulsada por la convicción del mercado sobre un menor suministro de nuevas divisas minadas y por la evidencia de una adopción más amplia. La superación de las resistencias parece al alance de los dedos mientras el precio del futuro de la mayor criptodivisa ya ha tocado un nuevo máximo en 61.330 dólares.

La criptomoneda más grande y conocida del mundo alcanzó los 61.222 dólares el sábado, su nivel más alto en casi un mes. El domingo y el lunes está batallando con la cifra psicológica de los 60.000 dólares, pocos días antes de que se produzca un acontecimiento muy esperado en el mundo cripto: el debut bursátil del bróker de criptodivisas Coinbase. El verde también tiñe el resto del mercado, donde destacan los nuevos máximos históricos del ethereum por encima de 2.200 dólares. La capitalización total se acerca a los 2,1 billones de dólares.

El bitcoin ha subido un 116% desde el mínimo del año en 27.734 dólares del 4 de enero. Cruzó la marca de 60.000 dólares por primera vez el 13 de marzo, alcanzando un récord de 61.781,83 dólares, justo después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmara sus 1,9 billones de dólares de paquete de estímulo fiscal.

Después, entró en una consolidación durante las dos últimas semanas cuando los inversores han estado dirigiendo su atención a los mercados de valores y a otras criptodivisas, dejando al bitcoin inactivo en los niveles alrededor de 57.000 - 58.000 dólares.

"Eso cambió este fin de semana, cuando atravesamos los 60.000, en un momento en que los mineros no están vendiendo las monedas recién acuñadas, las reservas en bolsa alcanzando mínimos de varios años y un flujo incesante de empresas, fondos, grandes y pequeños inversores que se apilan en el bitcoin", señala Justin d'Anethan, de Diginex.

Las impresionantes ganancias de Bitcoin este año se han visto impulsadas por su aceptación generalizada como inversión y medio de pago, acompañada por la afluencia de efectivo minorista a acciones, fondos cotizados y otros activos de riesgo. El auge de este año ha venido de la mano de BNY Mellon, la gestora de activos BlackRock Inc, el gigante de las tarjetas de crédito Mastercard Inc, respaldaron las criptodivisas, mientras que otras como Tesla Inc Square Inc y MicroStrategy Inc invirtieron en bitcoin.

Grandes bancos estadounidenses como Morgan Stanley también están tratando de ofrecer a sus clientes de gestión de patrimonios acceso a fondos de bitcoin.

A finales de la semana pasada trascendió que State Street, el segundo banco más antiguo de EEUU con 3,1 billones de dólares en activos gestionados, está proporcionando la infraestructura para una nueva plataforma de negociación de grado bancario para activos digitales que entrará en funcionamiento a mediados de año, Pure Digital, una empresa emergente que pretende ser la principal plataforma institucional para el bitcoin.

Por último, el mundo inmobiliario también hace sus pinitos en la adopción de la creación de Satoshi Nakamoto. El gigante del 'Real State' de Califronia, Caruso, ha anunciado que comenzará a aceptar el bitcoin como pago del alquiler en sus propiedades residenciales y comerciales. La empresa privada dijo que también ha invertido una parte de su tesorería corporativa en bitcoins y se ha asociado con Gemini, la bolsa de criptomonedas y custodio dirigido por Tyler Winklevoss.