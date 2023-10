Las criptomonedas no pierden fuelle. El bitcoin (BTC) se sitúa por encima de los 34.500 dólares, mientras que el ethereum (ETH) repunta hasta superar los 1.800 dólares.

No ha cambiado gran cosa durante el fin de semana. Los activos digitales, especialmente el bitcoin, mantienen la tendencia positiva gracias al optimismo que impera en el mercado después de que aumentaran las esperanzas de que los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado se aprueben antes de lo esperado. Cabe señalar que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) debe dar respuesta a las solicitudes de diversas compañías a mediados de enero de 2024.

Lleguen a aprobarse o no, lo cierto es que los activos digitales parecen destinados a más subidas en las próximas jornadas. La pasada semana, algunos expertos advertían que la moderación del rally después de que BTC marcase un nuevo máximo anual tras superar los 35.000 dólares no era más que un movimiento de consolidación en los actuales niveles antes de dirigirse a nuevas alzas y acabar el año con fuerza.

Otros expertos, en cambio, siguen considerando que las subidas son algo "exageradas" ya que los fundamentos del mercado no han cambiado significativamente. Asimismo, señalan que el frente regulatorio sigue siendo un importante viento en contra para los activos digitales, ya que la SEC podría no haber dicho su última palabra y podría dar una sorpresa desagradable a más de uno.

"Igual que indicaba que no podemos operar buscando un techo hasta que este no se produzca, también debemos ser conscientes de que el mercado bajista de bitcoin podría no haber terminado, a pesar del reciente aumento del 20% de la última semana y del acumulado del 100% en el año", señala Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro.

Este estratega recuerda que "nunca las recuperaciones se hacen de forma constante y lineal, siendo normales las correcciones violentas en su trayectoria". "A pesar de la emoción actual, es crucial mantener la cautela y limitar la exposición general a estos activos, dada su alta volatilidad y riesgo, ubicándolos correctamente dentro de un porfolio diversificado y estando asignados los activos digitales a la parte de alternativos", detalla.

Por técnico, Molina subraya que, una vez superada la resistencia de los 31.400 dólares, el objetivo queda establecido en los 38.000 primero y en los 40.000 después. "Por abajo, 31.400 y 30.000 dólares como soportes iniciales. Sin embargo, el tener un sentimiento inversor que se ha colocado en zona de euforia y los altos niveles de sobrecompra pueden implicar una corrección de corto para, una vez evaluada esa posible situación, dirigir los precios a los 40.000 dólares", apunta.

Por otro lado, el mercado tiene una importante cita este martes y miércoles con la Reserva Federal (Fed). Según datos de la herramienta Marketwatch de CME, se espera que el banco central de Estados Unidos haga una pausa en su ciclo de subidas de tipos de interés, aunque los últimos datos macroeconómicos conocidos, como el PIB del tercer trimestre o el deflactor de consumo privado, hayan puesto más presión de la prevista sobre el presidente Jerome Powell y los suyos.

En el resto del mercado, subidas moderadas entre las que destacan las alzas de más del 7% en las últimas 24 horas en la solana (SOL).