Para encontrar la principal razón tras esta caída hay que mirar hacia Binance. El mayor ‘exchange’ del mundo ha parado en dos ocasiones y en menos de 12 horas las transacciones con bitcoin debido a una congestión en la red que provocó un “largo volumen de transacciones pendientes”. Según la compañía dirigida por Changpeng Zhao, este alto volumen de transacciones no verificadas se debió a que “nuestras tarifas establecidas no anticiparon el reciente aumento en las tarifas de gas de la red BTC”.

We've temporarily closed #BTC withdrawals due to the large volume of pending transactions. Our team is currently working on a fix and will reopen $BTC withdrawals as soon as possible. Rest assured, funds are SAFU.

“Para evitar que se repita en el futuro, hemos ajustado nuestras tarifas. Seguiremos supervisando la actividad en la cadena y ajustaremos en consecuencia si es necesario. Nuestro equipo también ha estado trabajando para habilitar los retiros en la BTC Lightning Network, lo que ayudará en tales situaciones”, ha explicado Binance a través de su cuenta de Twitter, una vez.

El número de transacciones no confirmadas se acercaba a las 500.000 cuando se produjo la segunda parada, frente a las cerca de 400.000 que había cuando se produjo la primera durante la madrugada del domingo al lunes. Ahora está empezando a descender, y en torno a las 8 de la mañana superaba ligeramente las 430.000 en un periodo de 12 horas.

Los datos de CoinGecko muestran que Binance ha perdido su posición en cuanto a volumen de operaciones con bitcoins y ya no se encuentra entre las 10 primeras bolsas en cuanto a pares de operaciones con bitcoins.

To prevent a similar recurrence in the future, our fees have been adjusted. We will continue to monitor on-chain activity and adjust accordingly if needed.



Our team has also been working on enabling BTC Lightning Network withdrawals, which will help in such situations.