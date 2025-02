Las criptomonedas parecen no tocar fondo. El bitcoin (BTC) pierde alrededor de un 7% en las últimas 24 horas y ha llegado a caer hasta los 78.000 dólares. Pero eso no es todo: la criptomoneda está en camino de cerrar su peor mes desde junio de 2022, después de perder alrededor de un 20% de su valor, y también la peor semana desde noviembre del mismo año, tras dejarse prácticamente otro 20% en los últimos cinco días.

El resto de los activos digitales también caen con muchísima fuerza. Por ejemplo, el ethereum (ETH) se hunde casi un 10% y está poniendo en peligro los 2.000 dólares. Otras 'altcoins' como XRP, cardano (ADA), solana (SOL), dogecoin (DOGE), Binance coin (BNB) o litecoin (LTC) registran pérdidas que, en algunos casos, superan el doble dígito. Solo en las últimas 24 horas, la capitalización total del mercado ha caído más de un 7%. Desde los máximos de diciembre, el mercado ha borrado más de un billón de dólares de valor.

Que las criptos y, sobre todo, el bitcoin están en caída libre es evidente. El sentimiento en el mercado no deja de empeorar, como muestra el Índice de Miedo y Codicia Cripto ('Crypto Fear & Greed Index), que ha alcanzado lecturas de "miedo extremo" no vistas desde los colapsos de compañías como Celsius o Terra en la primavera de 2022. En este caso, el responsable de las caídas parece estar bastante claro: Donald Trump.

Y es que los sucesivos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos han reducido a mínimos el optimismo despertado tras su victoria electoral en noviembre. Trump anunció este jueves que los aranceles a México y Canadá, del 25%, entrarán en vigor el próximo 4 de marzo y adelantó una nueva tasa adicional del 10% a China. Recientemente, el presidente estadounidense también anunció tarifas del 25% a las importaciones de la Unión Europea (UE), así como a productos como el aluminio o el acero, y podría estar estudiando nuevas restricciones a las exportaciones de chips y componentes para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) a China.

Como les venimos contando en los últimos días, los activos digitales han caído con fuerza tras cada revés arancelario de Trump. Las medidas del presidente de EEUU no hacen más que aumentar la incertidumbre en el mercado y, claro, a mayor incertidumbre, menos apetito por el riesgo. Según Susannah Streeter, directora de mercados en Hargreaves Lansdown, esto vuelve a poner de manifiesto que, si bien BTC ha sido considerado "un resguardo contra la inflación, una vez más está actuando de manera opuesta".

Prueba del miedo que impera en el mercado son los impresionantes flujos de salida en los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin al contado. Ayer, estos productos de inversión encadenaron su octavo día consecutivo de salidas netas, cerrando con un flujo negativo de más de 275 millones de dólares. Desde principios de febrero, los once ETFs acumulan un saldo negativo que rebasa cómodamente los 3.000 millones de dólares.

Si algo demuestran estos datos, es que buena parte de los inversores en activos digitales no se fía en estos momentos de Trump y de sus promesas electorales. Pese a firmar una orden ejecutiva en su primera semana en el cargo, prometiendo una regulación laxa para las criptomonedas y la tecnología blockchain, la falta de detalles específicos y la lentitud para promulgar nuevas leyes ha decepcionado seriamente al mercado. "Se suponía que sería positivo, pero ha resultado ser todo lo contrario", sentencia Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets.

"La principal acción de la Casa Blanca desde su elección ha sido el lanzamiento de monedas propias para él y la primera dama, las cuales subieron de valor y luego se desplomaron en un típico esquema de 'pump and dump', alienando a grandes sectores de entusiastas cripto. Además, ha salido a la luz el atractivo de las criptomonedas para hackers y criminales, con la industria sacudida por el robo masivo de 1.190 millones de dólares en criptoactivos de una billetera en el exchange Bybit, con sede en Dubái", señala Streeter.

Por si fuera poco, diversos analistas han señalado en los últimos días que el bitcoin parece dirigirse cuesta abajo y sin frenos hacia los 70.000 dólares. Con todo, alrededor de los 82.000 dólares, niveles en los que se mueve ahora, el bitcoin podría gestar un rebote. Sin embargo, expertos como los de 10x Research creen que la oportunidad de compra "todavía no se ha materializado".

"Este cambio en el sentimiento ha reducido significativamente la especulación minorista, reforzando nuestra perspectiva cautelosa. Como mencionamos anteriormente, los fondos de cobertura aprovecharon la liquidez posterior a la elección de Trump y en torno a la inauguración para ejecutar operaciones de arbitraje, beneficiándose de los diferenciales de financiamiento y base entre los futuros de bitcoin y los ETF. A medida que el sentimiento se deterioró, las tasas de financiamiento colapsaron, lo que probablemente llevó al desmantelamiento de estas operaciones", explican estos estrategas.

Asimismo, el análisis de 10x Research muestra que más del 50% de las entradas en los ETF de BTC podrían haber provenido de fondos de cobertura, lo que representa "una presión de venta significativa a medida que estas instituciones deshacen posiciones". "Aunque parte de este flujo podría compensarse con la reducción de futuros, sigue enviando una señal negativa al mercado en general. Los principales fondos de cobertura poseen aproximadamente 10.000 millones en ETF de BTC y parecen estar reduciendo activamente su exposición", advierten.

Para Streeter, la solución está clara: "En este punto, solo una intervención de apoyo por parte del gobierno estadounidense podría detener la caída de las criptomonedas tras los máximos alcanzados después de la victoria de Trump".

"Si bien las caídas bruscas en las monedas digitales y los tokens no son inusuales, las pérdidas de esta semana han sido extremadamente dolorosas, especialmente para aquellos que fueron atraídos por el efecto FOMO después de que bitcoin alcanzara los 100.000 dólares. Es un recordatorio contundente de que no se debe especular en esta clase de activos de alto riesgo con dinero que no se puede permitir perder", concluye esta experta.