El mercado de las criptomonedas deja caídas este viernes y el bitcoin vuelve a perder la marca de los 20.000 dólares, tras las noticias de un presunto ataque informático a la cadena de bloques de la Binance coin (BNB). El 'hackeo' habría resultado en el robo de 600 millones de dólares en tokens de Binance y ha forzado a la 'blockchain' BNB Chain a tuitear una advertencia sobre "actividad irregular". BNB, una de las 'altcoins' con mayor capitalización de mercado, pierde alrededor de un 4% en 24 horas, la mayoría de tokens están en rojo y la capitalización total vuelve hacia los 955.000 millones de dólares.

Según informan varios medios, se han sustraído 2 millones de BNB por un valor aproximado de 566 millones de dólares. De esa cantidad, ya se han congelado unos 7 millones de dólares, pero el atacante está empezando a trasladar los fondos fuera de la cadena de bloques de Binance hacia las 'blockchains' de Ethereum, Fantom y Arbitrum. Mediante una actualización en Twitter, BNB Chain estima el robo entre 70 y 80 millones de dólares.

La advertencia publicada por BNB Chain ha señalado: "Debido a la actividad irregular estamos pausando temporalmente BSC. Nos disculpamos por las molestias y proporcionaremos más actualizaciones aquí. Gracias por su paciencia y comprensión".

Due to irregular activity we're temporarily pausing BSC. We apologize for the inconvenience and will provide further updates here.



Thank you for your patience and understanding. — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022

Tras este tuit, han seguido manteniendo actualizaciones a su comunidad:

Initial estimates for funds taken off BSC are between $70M - $80M.



However, thanks to the community and our internal and external security partners, an estimated $7M has already been frozen



1/2 — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022

Las noticias, unidas a la segunda sesión de caídas de Wall Street y a la expectación alrededor de la publicación del dato de empleo de EEUU, han provocado un retroceso en el bitcoin, que no ha logrado superar en la jornada anterior la resistencia de 20.500 dólares. "Si el dato de nóminas no agrícolas es un eco del dato del empleo ADP de EEUU, dará más confianza a la Reserva Federal de EEUU (Fed) para adoptar un enfoque más agresivo con la política monetaria para controlar la inflación. Este escenario puede no ser saludable para el precio del bitcoin que tiene una estrecha correlación con la política monetaria de la Fed", comenta Naeem Aslam, analista de Avatrade.

En este contexto, la moneda digital por antonomasia ha caído por debajo del nivel de soporte, ahora resistencia, ubicado en 20.100 dólares y se halla batallando de nuevo con los 20.000 dólares. El siguiente soporte se halla en 19.750 dólares. Sin embargo, el principal soporte se encuentra cerca de los 19.500 dólares, por debajo del cual el precio podría iniciar un descenso constante.

En cuanto al ethereum, aguanta alrededor de los 1.350, donde el token lleva varias jornadas consolidando.