Apagón en las redes de Solana y Arbitrum One este martes, que aún no se ha logrado solucionar en la blockchain del token SOL que la semana pasada logró un hito histórico en 210 dólares, por las inmensas expectativas depositadas en esta cadena de bloques y en sus aplicaciones. Según informan medios especializados, los validadores de Solana están preparando una nueva versión después de que la red se haya caído por un repentino aumento del volumen de transacciones, mientras que Ethereum ha evitado un ataque malicioso.

El servicio de Solana no se ha podido restablecer tras aproximadamente 12 horas de inactividad, por lo que "la comunidad de validadores eligió coordinar un reinicio de la red" y está preparando una "nueva versión" que pondrá de nuevo en marcha la blockchain de alta velocidad, según un tuit publicado por la Solana Foundation a través de la cuenta Solana Status.

Mainnet Beta Validators: Please upgrade to https://t.co/iBrUFASCwD by following the instructions https://t.co/s6aqC6tVpy — Solana Status (@SolanaStatus) September 15, 2021

La confianza de los inversores se ha visto lastrada por este hecho, del que la misma Solana Foundation avisó en una serie de publicaciones en Twitter, y el token SOL sufrió pérdidas inmediatas hasta el nivel de 145 dólares, desde donde ha remontado marginalmente hasta las inmediaciones de 167 dólares.

Según declaraciones públicas de los desarrolladores de la blockchain, el fallo en el servicio se produjo por una sobreactividad inusual en la red. El 14 de septiembre a las 12:38 pm GMT, la cuenta Solana Status anunció que la beta de la red principal de Solana había sufrido una inestabilidad intermitente durante un período de 45 minutos, según recoge 'CoinTelegraph'.

Seis horas después de anunciar el incidente, Solana Status explicó que un gran aumento de la carga de transacciones, hasta 400.000 por segundo, había desbordado la red hasta crear una denegación de servicio y hacer que la blockchain comenzara a bifurcarse.

Como los ingenieros de Solana no pudieron estabilizar la red, su comunidad de validadores optó por coordinar un reinicio de la misma. La comunidad de Solana está preparando una nueva versión, y se espera que pronto se publique más información.

El token de la blockchain Solana ha crecido un 8.600% en 2021 y presenta un gran potencial para llevar a la vida práctica las aplicaciones en la cadena de bloques. En concreto, la semana pasada, los productos de inversión de SOL se han catapultado hasta el 86,6% del total de entradas semanales de este tipo de inversiones en criptografía.

PROBLEMAS EN ARBITRUM Y ETHEREUM

También explica 'CoinTelegraph' que la red de rollups de capa dos de Ethereum, Arbitrum One, ha informado de que su secuenciador había estado fuera de servicio durante aproximadamente 45 minutos.

Si bien Arbitrum One enfatizó que los fondos de los usuarios "nunca estuvieron en riesgo", no se pudieron enviar nuevas transacciones durante ese período. Offchain Labs, el equipo que construye Arbitrum One, también destacó que su red aún está en fase beta y advirtió que "es posible que se produzcan más cortes en estos primeros días".

Además de lo anterior, una entidad desconocida también intentó sin éxito atacar Ethereum. Según informaciones publicadas en Twitter, sólo un pequeño número de nodos de Nethermind fueron engañados para cambiar a la cadena inválida, con todos los demás clientes habiendo "rechazado la cadena lateral larga como inválida".