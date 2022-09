Charles Hoskinson, fundador de Cardano, considera que hay un antagonismo innecesario en el espacio de las criptomonedas. Así se ha expresado a través de un hilo de un total de 9 tweets, donde Hoskinson ha afirmado y condenado las duras opiniones sobre la red Cardano que poseen muchos en la comunidad de Ethereum. Cardano es una cadena de bloques de prueba de participación escrita en código abierto con capacidad de ejecutar contratos inteligentes​.

"Existe este extraño mundo paralelo en el que todo lo que ha hecho Cardano es una estafa inútil que no podría ser innovadora", ha tuiteado Hoskinson y ha criticado que se considere que son "una secta en deuda con un fundador malvado, sociópata, pero incompetente y mentiroso patológico que de alguna manera ha tropezado con el éxito robado, pero que estará en la cárcel en cualquier momento cuando el mundo despierte. Sería ofensivo si no fuera tan loco", informa 'Cryto Basic'.

A pesar de que, para Hoskinson, es justo y saludable que las redes se interroguen sobre las diferencias en el diseño del protocolo, afirma que los desarrolladores del núcleo de Ethereum se han centrado en ignorar a Cardano o en cerrarse a hablar de él con objetividad.

Confesando lo que considera una tensión y competencia innecesaria en el espacio de las criptomonedas, el fundador de Cardano, de nuevo volvió a afirmar que Cardano cambiaría el mundo. "... Pero creo que nada de eso importará al final porque vamos a cambiar el mundo", afirmó Hoskinson.

Como era de esperar, las opiniones de Hoskinson recibieron mucho apoyo de la comunidad de Cardano. Sin embargo, creyentes de Ethereum como Anthony Sassano, fundador de The Daily Gwei y cofundador de EthHub, se rieron de Hoskinson, dando a entender que el fundador de Cardano está desesperado por la atención de Vitalik Buterin.

Cabe mencionar que la red Cardano llevo a cabo con éxito el jueves su actualización más importante hasta el día de hoy, el hard fork Vasil, aproximadamente una semana después de que Ethereum llevara a cabo 'The Merge'. En particular, Hoskinson, en el hilo de hoy, afirma que la red realizará mejoras significativas en la gobernanza y la experiencia del usuario el próximo año. Días posteriores a The Merge, Hoskinson se ha dedicado a realizar críticas del modelo proof-of-stake (PoS) de Ethereum, calificando a la red como el "Hotel California de las criptomonedas.", informa 'Cryto Basic'.