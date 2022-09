Con 'La Fusión' de Ethereum a sus espaldas, el mercado de las criptomonedas se fija ahora en Cardano. Los desarrolladores de la cadena de bloques ya han anunciado que la bifurcación dura Vasil tendrá lugar el 22 de septiembre, y el proceso ya está en marcha. Sin embargo, algunas mejoras relacionadas con la bifurcación dura no podrían entrar en funcionamiento hasta el 27 de septiembre. Esto se debe a una serie de razones técnicas, dijo Charles Hoskinson, el cofundador de Cardano.

La actualización de la bifurcación dura ('hard fork') Vasil lleva el nombre del miembro de la comunidad de Cardano, el difunto Vasil St Dabov. La actualización clave traerá mejoras significativas utilizando el enfoque de combinador de bifurcación dura de Cardano.

La actualización también mejorará la red aumentando el rendimiento, la eficiencia de los scripts y reduciendo la latencia en la transmisión de bloques. El equipo de Cardano dijo que el ecosistema se está preparando con las pruebas. Mientras tanto, la semana pasada, algunas de las principales bolsas de criptomonedas mostraban un 55% de preparación para el 'hard fork'. Los desarrolladores, por lo tanto, confían en activar el hard fork en el momento esperado.

"Más del 98% de los bloques de la red principal están siendo creados por el nodo Vasil (1.35.3). Las principales DApps de Cardano han confirmado que han probado y están listas", han dicho.

Los desarrolladores dijeron que no habría problemas para los titulares de ADA debido al hard fork. Pero podría haber dificultades para retirar las tenencias cuando los intercambios de criptomonedas pasen por la actualización. "Los titulares de ADA que utilicen intercambios o carteras no se verán afectados negativamente por el hard fork de Vasil, y no deberían tener ninguna preocupación por sus participaciones. Sin embargo, todavía es posible que se produzcan ciertos retrasos o interrupciones del servicio mientras los exchanges se someten a trabajos de integración".