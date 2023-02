El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha respondido a las palabras que han lanzado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras los resultados históricos que ha cosechado la entidad en 2022. Ambas han pedido medidas para poner tope a las hipotecas ante la subida del Euríbor, dadas las ganancias de la entidad, algo a lo que el directivo ha contestado pidiendo no "malinterpretar" el beneficio del banco porque procede, sobre todo, de fuera de España.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa en la que BBVA ha presentado las cuentas de 2022, año que cerró con un histórico beneficio de 6.420 millones de euros (6.621 millones excluyendo impactos no recurrentes), lo que supone un incremento del 38% respecto al ejercicio anterior. "En nuestros resultados pesa muchísimo el crecimiento que hemos tenido fuera", ha defendido Torres, que ha reconocido que estos resultados, que muestran una "evolución tan buena", se pueden "malinterpretar".

"Hay que diferenciar millones de euros con la rentabilidad, que no alcanza todavía el coste de capital", ha subrayado Torres al respecto, y ha insistido en que gran parte de los beneficios proceden de otras geografías, no tanto de España, donde no se han registrado resultados así desde 2010.

No obstante, ha recordado que "estamos en un proceso de normalización de tipos", y de ahí que los resultados del sector financiero sean mejores, dado que se beneficia del endurecimiento de la política monetaria que están llevando a cabo los bancos centrales para domar la elevada inflación. Aunque ha pedido ver lo que está ocurriendo "en positivo". "En el caso de la banca también, dado nuestro papel neurálgico, central", a la hora de que los flujos económicos sigan su curso y el dinero siga fluyendo.

"No creo que esté reñida la actividad empresarial con la sociedad, sino que suman sus intereses. La labor de las empresas es insustituible. Hay casos de sociedades que abandonaron la iniciativa empresarial por otro modelo con resultados catastróficos", ha explicado Torres, respondiendo también así a las críticas que están recibiendo algunos empresarios como Juan Roig, presidente de Mercadona, o el propio sector bancario.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha hablado de las hipotecas, y ha dicho que la subida del Euríbor apenas afectará a su cartera de clientes. Y es que aunque las hipotecas son "parte importante cartera crediticia", lo que está pasando con la subida de tipos "se siente más en hipotecas que se han contratado recientemente".

El directivo turco ha recordado que en los últimos cinco años "el 80% de las hipotecas que se han firmado son a tipo fijo, las variables son muy antiguas (tienen 10 años o más), y el impacto en las cuotas no es tan grande", ha defendido. Además, ha explicado que "las familias han reducido su nivel de endeudamiento y siguen amortizando deuda pese a subir tipos".

En cualquier caso, ha dicho que el banco firmó el Código de Buenas Prácticas para hipotecados en riesgo y "para los clientes que lo necesiten, está ahí".

EL IMPUESTO ES "CONTRAPRODUCENTE"

Sobre el impuesto a la banca, que BBVA estima ahora que le costará 225 millones de euros, Torres ha dicho que "haremos los pagos que corresponda" y luego ya verán si es necesario adoptar o no alguna otra medida. "Una vez aprobado y cuando se publique la orden ministerial, haremos los pagos que corresponda y veremos si hay que tomar alguna medida adicional", ha espetado.

Y como ha dicho en otras ocasiones, ha defendido que es "contraproducente que a un sector tan esencial como el financiero" se le imponga un impuesto que, en su opinión, "entorpece la actividad económica". "Eso tendrá repercusiones negativas sobre la economía", ha afirmado Torres, que ha insistido en "esperar la orden ministerial para hacer el pago", y a partir de ahí hacer "lo que digan los servicios legales del banco".