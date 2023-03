El Banco Nacional Saudí, el mayor accionista de Credit Suisse, cree que el pánico desatado por la entidad es "injustificado". Además, el presidente Ammar Al Khudairy ha asegurado que el banco suizo no ha solicitado asistencia financiera.

"Creo que es completamente injustificado, ya sea para Credit Suisse o para todo el mercado". "Si observa cómo ha caído todo el sector bancario, desafortunadamente, mucha gente solo buscaba excusas", ha señalado durante una entrevista en 'CNBC'.

En ella, también ha afirmado que "no ha habido conversaciones con Credit Suisse sobre la prestación de asistencia". "No sé de dónde viene la palabra 'asistencia', no ha habido ninguna desde octubre".

Sin embargo, sí que se ha sabido que Credit Suisse ha pedido prestados 50.000 millones de francos suizos (50.000 millones de euros al cambio actual) para fortalecer su liquidez e intentar contener su grave crisis financiera y la fuga de depósitos.

Además, el Banco Nacional Saudí ha descartado aumentar su inversión tras ver las dificultades que atraviesa la compañía en los últimos tiempos. "La respuesta es absolutamente no, por muchas razones, aparte de la más simple, que es la regulatoria y la estatutaria", indicaba Al Khudairy a 'Bloomberg TV'. Actualmente posee el 9,9%.

Todo el revuelo en la entidad helvético se desató esta semana, cuando el banco anunciaba que había encontrado "debilidades materiales" en sus procesos de información financiera para los ejercicios 2021 y 2022. Aunque, eso sí, Credit Suisse lleva meses salvando frentes.