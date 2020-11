A corto plazo el selectivo norteamericano podría cubrir el hueco alcista que presenta en los 11.279 puntos

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA

Fuertes subidas del 7,69% en Pfizer que consigue perforar la resistencia de los 39,45 dólares si bien no consigue cerrar por encima de este nivel de precios. Aunque la figura no fue del todo buena no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias para las próximas semanas hasta los máximos de 2018 que presenta en los 46,47 dólares.

Ganancias del 13,87% en Marriott Internacional que consigue perforar la resistencia de los 118,41 dólares. A corto plazo se podría tomar un respiro si bien todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que dibujara en las inmediaciones de los 150 dólares.

Buena señal en Ross Stores que consigue superar la resistencia de los 105 euros. SU aspecto técnico para las próximas jornadas es bueno y es que no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 124,16 dólares, máximos anuales.