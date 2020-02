El coronavirus y la guerra comercial sigue moviendo los mercados que han aprovechado para tomarse un respiro tras el buen comienzo de año. Los índices europeos han abandonado los soportes del corto plazo y ahora toca ver si es sólo una sana corrección o algo más.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA

El Ibex no ha podido superar la resistencia de los 9.700 puntos y esta pasada semana complica su aspecto técnico al perforar el soporte clave del corto plazo que presentaba en los 9.466 puntos. Se complica la evolución técnica de la compañía y es que tras cubrir el hueco bajista con el que comenzara la semana es muy probable que podamos volver a ver la vuelta de las ventas. Si se confirma el abandono del nivel de los 9.357 puntos es muy probable que podamos acabar viendo una vuelta al nivel clave de los 9.100 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que como sabemos separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. A día de hoy no vemos ninguna señal para el optimismo. Para ello deberíamos esperar a que confirme la ruptura del nivel de los 9.700 puntos, máximos de lo que llevamos de año.

El Dax comenzaba la semana abandonado el primer nivel de soporte situado en los 13.357 puntos. La confirmación del abandono de este nivel de precios nos hacer pensar en una vuelva al soporte clave de los 12.882 puntos. Mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios no apreciaremos una señal de debilidad en el selectivo alemán. No obstante si al final termina abandonando este nivel de demanda es muy probable que el índice alemán termine atacando el nivel de lo s12.500 puntos Sólo volveremos a ver una nueva señal de fortaleza con un cierre por encima de los 13.639 puntos. Esto dejaría al selectivo en máximos de todos los tiempos con el camino despejado para que acabemos viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 14.500 puntos

Mala señal con la que empezó la semana pasada el CAC 40 que tras un mes de movimiento lateral termina definiéndose a la baja tras el abandono del soporte clave de los 5.955 puntos. El índice ralentiza su tendencia alcista del corto plazo y tras la formación de un pull back a los 6.000 puntos parece más que probable que podamos acabar viendo un ataque al soporte clave de los 5.697 puntos. Su comportamiento en este nivel demanda es muy importante y es que si al final termina abandonándolo veríamos como se confirma el abandono de la media de 200 sesiones con todo dispuesto para que terminemos viendo un cambio de tendencia. A día de hoy se trata sólo de una corrección si bien para volver a ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a que su cotización consiga subirse por encima del hueco bajista que se dejara para comenzar la semana en los 6.024 puntos.

El Euro Stoxx 50 no ha podido con el nivel de los 3.800 puntos y esta pasada semana perforaba el soporte de los 3.686 puntos. Ojo que podría estar dando forma a un pull back a este nivel de precios, figura que nos podría estar adelantando unos descensos hasta el nivel de los 3.600 puntos, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. Por el momento sólo se trata de una simple corrección si bien si al final termina abandonando este nivel de precios es muy probable que podamos acabar viendo una continuación de las caídas hasta el nivel de los 3.300 puntos. No apreciaremos una señal de fortaleza en el selectivo europeo hasta que no consiga volver a subirse por encima de los 3.800 puntos