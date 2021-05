No descartamos unos descensos hasta el nivel de los 8.800 puntos

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.800 S2 8.500 R1 9.149 R2 9.300 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ibex consigue sujetarse en las inmediaciones de los 9.000 puntos. No obstante no hay que olvidar que se dejó este martes un hueco bajista y que podríamos estar ante una corrección más severa. Para las próximas jornadas no descartamos acabar viendo un ataque al nivel de los 8.800 puntos. Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 9.149 puntos, máximos anuales.

