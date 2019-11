Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves

El Ibex complica su aspecto técnico al abandonar el soporte de los 9.200 puntos

El soporte clave del selectivo español se encuentra ahora en los 8.850 puntos

Grifols terminó subiendo este pasado miércoles y parece que busca atacar la resistencia de los 30 euros. Atentos a la superación de este nivel de precios ya que sería una señal de fortaleza que nos haría pensar en una toma de posiciones. Un cierre por encima de este nivel de precios nos haría pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel de los 35 euros.

Se mantiene la corrección del corto plazo en Cellnex que se acerca al soporte de lso 36 euros. Atentos por estos precios ya que lo más probable es que acabemos viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en una continuación de su tendencia alcista principal. La resistencia clave se encuentra en los 39,21 euros. Atentos a un cierre por encima de este nivel de precios que nos haga pensar en una extensión de las subidas. El objetivo de subida se encuentra en los 42,05 euros, máximos históricos alcanzados hace tan sólo unas sesiones.

Inditex sigue siendo uno de los valores que no deberíamos perder de vista en las próximas sesiones. Aunque no ha podido confirmar la ruptura de la resistencia de los 28,55 euros parece que podría encontrar apoyo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Por estos precios lo más normal es que podamos volver a ver la vuelta de las compras. Los buenos niveles de acumulación nos hacen estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza. No la perdemos de vista.

Buena figura en Sacyr que podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 2,40 euros, lado superior del triángulo simétrico que consiguiera definir al alza hace tan sólo unas semanas. Esperaremos a la aparición de una señal de fortaleza por estos precios que nos haga pensar en una toma de posiciones.

Buena señal la que pudimos ver este pasado miércoles en Ebro Foods que consigue cerrar por encima de los máximos de las últimas seis sesiones. El valor podría estar confirmando la formación de un throw back a los 19,20 euros por lo que no descartamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 21 euros.