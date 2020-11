Este martes los títulos de Laboratorios Rovi marcaban un nuevo máximo de todos los tiempos en los 42 euros. Es un valor que no presenta resistencias de ningún tipo en este momento.

No hay mucho que se pueda decir de un subyacente, el que sea, que cotiza en máximos de todos los tiempos. De hecho, técnicamente hablando, no hay mayor señal de fortaleza que esta. La tendencia alcista de fondo es de manual, de libro. Observándose una recta directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde finales de 2016. Digamos que en la medida en que los títulos de Rovi no presenten una vela semanal que cierre por debajo del mínimo de la vela semanal previa no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura alcista de los precios. Todo seguirá siendo un claro mantener en cartera.