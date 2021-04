En el vídeoanálisis puede observarse cómo el título parece estar dando forma a una figura de implicaciones alcistas en 'cabeza y hombros' invertida, que apuntaría hacia la zona de los 9-9,30 euros como objetivo de subida.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO S1 4 S2 3.40 R1 5.46 R2 6.44 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Por el momento no tenemos nada de nada, no no adelantemos a los acontecimientos. La tendencia bajista de fondo en los títulos de Adolfo Domínguez permanece intacta. Ahora bien, cabe la posibilidad de que si desde aquí el precio fuera capaz de superar los máximos de principios de año (5,46) solo entonces hablaremos de una figura de vuelta en 'cabeza y hombros' invertida, con objetivo de subida en los aprox. 9,30 euros (la altura de la cabeza). Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos de 2020 en los 3,40 euros y los mínimos históricos en los 3,04 euros.