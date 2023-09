Solaria sigue dando muestras de debilidad.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 12,49 S2 12 R1 15 R2 16 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Las subidas de la primera mitad del mes de septiembre se han frenado en las inmediaciones de la resistencia de los 15 euros. Por estos precios se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que como sabemos separa a grandes rasgos la tendencia bajista de la alcista.

Mientras que no consiga superarlos no veremos ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación en su maltrecho aspecto técnico. Eso si, si consigue subirse por encima de la media de 200 sesiones podríamos empezar a plantearnos un cambio de tendencia. Por debajo el soporte clave lo podríamos situar en los 12,49 euros, mínimos anuales. No veremos una nueva complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.