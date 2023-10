Se complica y mucho el aspecto técnico del Dax 40.

Análisis Técnico PULL BACK

El índice alemán confirma la formación de un pull back a la media de 200 sesiones, precios en donde se encuentra la resistencia clave de los 15.500 puntos. Las perspectivas técnicas para las próximas semanas no son buenas, y es que parece probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 14.450 puntos, precios un 3% por debajo de los actuales. No veremos una señal de fortaleza mientras que no vuelva a subirse por encima de la media de 200 sesiones.

Mucho cuidado con el Ibex 35 que está complicando fuertemente su aspecto técnico. Este viernes perforaba el soporte clave de los 9.077 puntos. Esto complica sus perspectivas técnicas, y es que podría estar dando forma a un pull back a la media de 200 sesiones. Esta es una figura de cambio de tendencia que podría terminar por llevar al selectivo español hasta el nivel de los 8.967 puntos. Si no lograra sujetarse en este nivel de precios, es probable que pudiéramos ver una sangría hasta el nivel de los 8.500 puntos. Solo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 9.434 puntos, precios muy alejados de los actuales.

El Cac 40 hace tiempo ya que confirmó el abandono de la media de 200 sesiones. En poco más de un mes el índice francés se ha dejado un 9%. Estas fuertes caídas han dejado su cotización en las inmediaciones del soporte clave de los 6.800 puntos. Mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios, ya que si los pierde podríamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 6.600 puntos o incluso hasta el nivel de los 6.400 puntos. No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 7.200 puntos.

El Euro Stoxx 50 ofrece un aspecto técnico muy similar. Al igual que los otros índices, ha dado forma a un pull back a la media de 200 sesiones. Ojo que el abandono de los 4.061 puntos le va a llevar a probar el siguiente nivel de soporte que presenta en los 39.00 puntos. Si no logra sujetarse en estos precios, es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta los 3.800 puntos. No veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 4.234 puntos.