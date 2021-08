Recientemente, a mediados de agosto comentamos que los títulos de Red Eléctrica parecían lanzados a atacar la importante zona de resistencia de los máximos históricos, los que marcó en febrero de 2020 en los 17,73 euros: los niveles prepandemia.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 16.70 S2 15.50 R1 17.80 R2 20 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Dilataciones puntuales de los precios aparte lo cierto es que se puede decir que Red Eléctrica no ha podido finalmente con la zona de máximos históricos y ello a pesar de que en la sesión del 19 de este mes cerró en los 17,80 euros. Superando por la mínima los anteriores máximos históricos y desde ahí está corrigiendo (fase de reacción) parte de los últimos excesos. Algo que por otro lado encaja absolutamente dentro de los parámetros normales.

Es decir, el título no ha podido en su primer intento con la zona de máximos históricos, pero eso no quiere decir que no lo consiga en el siguiente intento. De hecho, lo probable es que trate de desplegar un movimiento lateral para calentar motores y conseguirlo en la siguiente ocasión. Vamos a ver si finalmente es capaz de batir la zona de control de los 17,80 euros en velas semanales y en precios de cierre. En cuyo caso activaría una importante señal de fortaleza en el valor en términos de medio y de largo plazo.