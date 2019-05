Petróleo: otra vez en la MM200 diaria

Desde los máximos anuales ($75,60) el petróleo se deja un 8%

Las caídas de las últimas sesiones acaban de llevar al 'oro negro' a la potencial zona de soporte que le confiere la media móvil simple de 200 sesiones.

Como bien saben, un servidor no es muy amigo de utiliza la media móvil de 200 sesiones por cuanto ésta, por lo general, acostumbra a fallar bastante. Me gusta mucho más la la media móvil semanal que la diaria, es mucho más fiable. Pero abarca un espacio temporal tan amplio que he de reconocer que es poco operativa. Pero en el caso que nos ocupa, lo cierto es que ésta no está funcionando del todo mal en el crudo. A mediados de agosto actuó como soporte y cuando la perforó a la baja el crudo se dejó un 33% por el camino. A principios de abril se superó al alza y ahora, en teoría, esta puede actuar de nuevo como soporte. Vamos a ver si el petróleo, simplemente estuviera tratando de construir un simple 'throw back' a la nueva zona de soporte, antes resistencia.