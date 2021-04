Este jueves el Ibex subió un 1,61%, colocándose de nuevo a las puertas de la resistencia que presenta en los máximos anuales: los 8.740 puntos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 8425 S2 8275 R1 8740 R2 9000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ibex sigue siendo, como siempre, el índice más rezagado de entre las principales bolsas del Viejo Continente. Este sube un 7% en el año vs. casi un 12% del Dax, o el +13% del Euro Stoxx. Lo que no quita para que en este momento se encuentre a las puertas de la importante resistencia de los 8.740 puntos, los máximos anuales que se marcaron en marzo. En teoría por encima ya no hay nada hasta la zona de los 9.000 puntos. Que en este caso se trata de una resistencia real además de un número redondo, bonito y psicológico: el hueco bajista del 28 de febrero de 2020. De conseguir cerrar este hueco en las próximas sesiones/semanas el siguiente y gran objetivo está en la directriz bajista principal, aquella que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde que marcara máximos históricos en los 16.040 puntos en noviembre de 2007. Esta pasa en el momento actual por la zona de los aproximadamente 9.600 puntos. Un 11% por encima de los niveles actuales de siempre.