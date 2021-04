A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Santander, BBVA, Telefónica, Safran, Apple, PharmaMar, NIO y Daimler.

Hola, José María. ¿Me puedes analizar los siguientes valores? Santander, BBVA y Telefónica a medio y largo plazo. Saludos cordiales. JM.MP.

Estimado lector, buenas tardes. Santander lo analizamos este martes (puede leerlo aquí) y como seguro se puede imaginar todo sigue igual, nada ha cambiado. Basta con mirar el gráfico semanal de largo plazo para entender el mensaje que nos está lanzando el precio. El de que a día de hoy no puede con la directriz bajista de fondo, o primaria. Visto el oscilador de momento (estocástico) semanal girado a la baja y desde importantes niveles de sobrecompra, todo sugiere que la corrección puede prolongarse en las próximas sesiones/semanas. El soporte de corto plazo más importante en este momento lo tenemos en la zona de los 2,37 euros: los mínimos del pasado mes de enero. Y por arriba la directriz bajista, ahora en los tres euros, así como el último máximo decreciente en los 3,06 euros.

Gráfico semanal de Banco Santander

En lo referente a BBVA tres cuartas partes de lo mismo. Es cierto que presenta mayor fortaleza que la entidad cántabra, pero con todo y con eso el último rebote se ha quedado otra vez por debajo del rebote anterior. De manera que los máximos decrecientes se suceden una y otra vez. Por no hablar de que la directriz bajista de largo plazo pasa en este momento por la zona de los seis euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos de febrero (3,74) y sobre todo el imponente hueco alcista semanal de los 3,18 euros.

Por último, en Telefónica, lo de siempre. Llevamos muchos meses con el mismo discurso, pero es que no hay cambios. Rebotes puntuales aparte sigue siendo un valor bajista de medio y de largo plazo. Basta con mirar al gráfico y darse cuenta de la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. El hueco bajista semanal de marzo está un 25% por encima de los niveles actuales y la directriz bajista a casi un 50%. Con estos datos está dicho todo. Un saludo.

Buenos días, me gustaría que analizará la francesa Safran. No sé si ve que puede tener más recorrido al alza o puede que corrija. Muchas gracias. JC.T.

Apreciado inversor, buenas tardes. Safran sigue siendo alcista desde los mínimos de marzo de 2020 y en la medida en que siga construyendo mínimos y máximos crecientes no hay nada de lo que preocuparse. Es más, el soporte más importante en este momento no puede estar en otro lugar que no sea el último mínimo creciente (102,50) y por lo tanto solo cabe seguir manteniendo las posiciones alcistas. Por encima de la resistencia de los 127-128 euros cabe barajar como escenario más probable una vuelta a los máximos históricos, en los 152,30 euros. Resumiendo, es un mantener. Gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. Mi duda es sobre Apple, quisiera entrar ahora pero antes me gustaría conocer su opinión. Saludos. R.M.

Estimado lector, buenas tardes. Apple, como ya he comentado en otras ocasiones, es un valor muy alcista en términos de medio y de largo plazo. Otra cosa es que en el momento actual le tengamos desplegando un movimiento lateral, consolidando niveles. El problema es que entrar ahora es llegar un poco tarde al mercado. Evidentemente es imposible comprar en mínimos, y cuando pasa es producto del azar no lo dude, pero la última señal de compra la dio cuando el precio saltó por encima del triángulo simétrico de semanas atrás. Resumiendo, Apple me gusta (igual que me gustan, entre otros, LVMH y ASML, en términos de largo plazo) pero en este momento le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 116 euros y la resistencia de los 145 euros. Un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Que nos puede decir de PharmaMar a corto/medio plazo? Gracias y saludos. M.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. De PharmaMar seguimos repitiendo el mismo escenario desde hace semanas. Desde mediados de febrero la cotización, con sus rebotes contra tendencia, continúa perdiendo posiciones de manera importante. Y se encuentra ya muy cerca ya del 'soportazo' que le confiere el hueco alcista de finales de enero en los 87,74 euros. Del imponente hueco alcista de finales de enero, en las inmediaciones de los 88 euros en números redondos. Por este motivo insistimos una y otra vez en aquello de que la ecuación rentabilidad-riesgo es óptima en el momento actual, y cuanto más cerca del hueco alcista mejor que mejor (87,74), con 'stop loss' en el propio hueco. A priori no tendría mucho sentido que el hueco se cerrara. O dicho con otras palabras, si hay que lanzarse a la piscina lo ideal es hacerlo ahora, aunque si puede ser en la zona de los 88 euros mejor que mejor. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Después de la vertiginosa subida de 2020 y la consecuente bajada posterior, ¿qué opinión le merece el gráfico que deja la cotización de la empresa NIO tras las últimas e importantes caídas? Gracias desde Barcelona. JL.F.

Estimado lector, buenas tardes. Si le soy sincero me gusta más cómo lo está haciendo Tesla en los últimos meses que NIO. Los dos dejaron un ‘martillo’ de libro en la sesión del 5 de marzo. Y aunque ninguno de los dos ha perforado dicho mínimo, por definición soporte. Tesla cotiza mucho más arriba de lo que lo hace NIO. De hecho, sigo pensando que se pueden abrir largos (posiciones alcistas) en NIO en la medida en que se respete en todo momento el soporte de los 31,90 dólares (los mínimos de marzo). Cerrar por debajo sería una más que preocupante señal de debilidad en el valor. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Por favor, me gustaría que analizara Daimler, del Dax alemán. Muchas gracias de antemano por su ayuda. A.RF.

Apreciado inversor, buenas tardes. En cuanto vea el gráfico diario de Daimler lo va a entender perfectamente. Es un claro mantener como no puede ser de otra manera. El valor se está apoyando en una impecable recta de aceleración, con tres puntos de tangencia, que pasa en este momento por la zona de los aprox. 70-71 euros. Es decir, en la medida en que el valor siga cotizando por encima de dicha recta no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Muchas gracias a usted, un saludo.

