Antaño también conocida como la figura del fantasma, es una pauta que se suele dar después de un importante tramo alcista y nos viene a avisar de un giro en la tendencia, de alcista a bajista.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO S1 14770 S2 14455 R1 15205 R2 15333 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Aunque por la mínima esta martes el Nasdaq 100 cerraba por debajo del soporte de los 14.821 puntos, perforando por muy poco la línea clavicular de lo que parece ser un potencial 'cabeza y hombros'. Figura de implicaciones bajistas que le llevaría a la zona de los aproximadamente 14.000 puntos como objetivo mínimo teórico de caída. Lo que en realidad implicaría volver a la zona de máximos de abril. En absoluto estamos hablando de una cambio de tendencia a la baja en términos de medio y de largo plazo, nada más lejos de la realidad. Simplemente de un ajuste proporcional de las importantes subidas acumuladas desde los mínimos de octubre del año pasado.

Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos dos amplios huecos bajistas: el de este martes en los 15.205 puntos y sobre todo el de los 15.334 puntos ('gap' bajista del lunes de la semana pasada). Este hueco se ha rellenado al céntimo en el rebote posterior, pero no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. De lo que se deduce que, rebotes aparte, en la medida en que no se cierren los huecos bajistas a los que hemos hecho referencia el sesgo de 'trading' de corto plazo seguirá siendo correctivo.

Luego se cumplirá o no la formación correctiva, porque nada es infalible en los mercados. Lo único que me hace dudar de ellas, como en otras ocasiones, es que se trata de una formación que todo el mundo ve. Es un 'cabeza y hombros' sencillo de ver, de manual, y suele pasar que cuando todo el mundo la ve, al final falla. Y es que como se suele decir "lo que todo el mundo sabe no vale nada en los mercados".