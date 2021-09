A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Libertas 7, Grifols, ASML, LVMH, Sacyr, CIE Automotive, PharmaMar y Almirall.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Estimado José María. ¿Cómo ve la evolución de Libertas 7 para entrar? Muchas gracias y un cordial saludo. L.OZ.

Apreciado lector, buenas tardes. Libertas 7 es un valor que no tocaría para nada. La fase correctiva desde los máximos de marzo (7 euros) sigue intacta. Los máximos y mínimos decrecientes se suceden una y otra vez y así no se sube. Pero lo peor no es eso. En mi opinión lo peor es que se trata de un valor muy estrecho. Demasiado ilíquido, para lo bueno y para lo malo. Salgo en el ‘rally’ del mes de marzo el volumen ha desaparecido y con muy poco capital la acción sube y baja con fuerza. Y esto no es mercado. O al menos un servidor siempre trata de evitar este tipo de títulos, ya que es casi imposible entrar/salirse de ellos sin mover con fuerza la cotización nosotros mismos. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. ¿Cree que Grifols ha podido hacer suelo? Las tengo compradas a 27,30 euros desde hace mucho tiempo y no entiendo que siga cotizando a los precios actuales, con las perspectivas que tiene y las recomendaciones favorables de los analistas. Muchas gracias y saludos desde Figueres. A.H.

Estimado inversor, buenas tardes. Figura de vuelta en Grifols no tenemos a día de hoy. La resistencia más importante a batir en el momento actual para poder hablar de un antes y un después en el valor la encontramos en la zona de los 26 euros, coincidiendo con la zona de máximos de finales de enero y de junio. Ahora bien, quiero pensar que la vela de la sesión del 17 de este mes, con un altísimo volumen de negociación, nos puede dar alguna pista de corto plazo. Ese día el título cayó con fuerza al principio de la sesión para luego cerrar cerca de los máximos de la sesión y con un volumen muy alto. De manera que los mínimos de ese día, en los 19,54 euros, pueden ser el inicio de algo más. O dicho con otras palabras, ahí tenemos un primer máximo creciente respecto de los mínimos anuales y por lo tanto no descarto que sea el inicio de algo más. No hay figura de vuelta como tal en este momento, pero tenemos un primer máximo creciente que no es poca cosa. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. ¿Cree que aún puede ser un buen momento para entrar LVMH y ASML? ¿Hasta dónde cree que podrían llegar? Gracias y un saludo.

Apreciado lector, buenas tardes. Lo dos son valores claramente alcistas en términos de largo plazo, pero en el momento actual se encuentran en fase de reacción, o lo que es lo mismo ajustando/drenando las importantes subidas previas. Empezando por ASML Holding, el título ha caído con fuerza en los últimos días, pero no se trata de una caída de este valor. Es una corrección violenta de todo el sector de los semiconductores. El Nasdaq parece que ha entrado en fase correctiva de corto plazo y el sector de los chips y semiconductores es el corazón de la tecnología.

Este título ha llegado a subir un 90% en el año y era y es hora de que se tome un merecido descanso, un respiro. La tendencia de fondo es impecablemente alcista, pero nada sube por los siglos de los siglos sin su correspondiente ajuste proporcional (fase de reacción). Y eso es lo que está pasando, que ha comenzado a ajustar parte de las importantes subidas previas. Y poco más. Por lo pronto parece que el soporte horizontal de los 650 euros está funcionando. Si este se perforara tenemos otro muy interesante en la zona de los aprox. 580 euros (el hueco alcista de la sesión del 20 de julio).

En cuanto a LVMH le tenemos desplegando un movimiento lateral desde el pasado mes de abril, con un importante soporte en el hueco alcista de principios de abril en los 594,80 euros. Hueco que se ha rellenado parcialmente en un par de ocasiones, pero que sigue sin cerrarse. Y entre tanto los osciladores de momento, que estaban muy sobrecomprados en todos los plazos, empiezan a relajarse. Incluso a señalar sobreventa en periodo semanal. Creo que todo acercamiento al hueco alcista antes mencionado terminará siendo una clara oportunidad de compra en el valor en términos de medio y de largo plazo. Gracias a usted, un saludo.

Muy buenos días D. José María. En primer lugar, gracias por su ayuda y consejos, son siempre bien recibidos. Quería preguntar por dos valores que tengo en cartera: Sacyr a los precios actuales y CIE Automotive, a 20,20 euros. ¿Considera que haya que vender alguno de los dos? ¿Las mantengo? Voy a largo plazo, no pretendo hacer ‘trading’ ni nada de eso. L.E.

Estimado inversor, buenas tardes. Sacyr es un valor que no me disgusta. Es cierto que es bastante lento, pesado en sus desplazamientos. Pero lo importantes es lo importante, que en el caso que nos ocupa se refiere al hecho de que la estructura de los precios se encuentra construyendo mínimos y máximos crecientes desde marzo de 2020. Y así no se cae. Es más, dilataciones aparte, el rango soporte de los 1,90-2 euros está actuando como soporte. Y en la medida en que no lo perfore mantendría las posiciones largas en el valor, con un primer objetivo en la resistencia de los 2,334 euros (máximos anuales) y por encima el hueco bajista semanal de los 2,44 euros (finales de marzo de 2020), así como los máximos anuales en los 2,62 euros.

En cuanto a CIE Automotive, vamos a ver si consigue aguantar en la actual zona de soporte que tiene en la zona de los 20,95-21,25 euros. Aquí confluyen numerosos soportes y podemos hablar de la zona de los 21 euros en números redondos, como soporte. La sobreventa semanal presenta lecturas extremas, lo que en condiciones normales debería limitar muy mucho el riesgo de importantes caídas adicionales. Luego en la medida en que respete los 21 euros mantendría los largos. Si no lo hace existe riesgo de que la fase correctiva actual no haya tocado a su fin y por lo tanto los descensos se prolonguen. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 23,70 euros y los máximos anuales en los 26,20 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días Sr. Rodríguez. Le sigo desde hace mucho tiempo, por aquí y por twitter. Si tuviera que elegir para invertir a largo plazo, ¿elegiría PharmaMar o Almirall? Muchas gracias y saludos. F.SF.

Apreciado lector, buenas tardes. Los dos valores me gustan, claro está con sus correspondientes ‘stops’ por si las moscas. De PharmaMar hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas. Lo que nos gusta es lo bien que ha reaccionado el precio desde la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde octubre de 2018. Por lo tanto, creo que se puede mantener en cartera/añadir posiciones con la condición de que no nos perfore el importante soporte que nos ha dejado en el último mínimo de reacción (68,50). Claro está, cuanto más cerca del soporte mencionado podamos abrir largos, más interesante será la ecuación rentabilidad-riesgo.

En cuanto a Almirall, lo que tenemos delante es un doble suelo con soporte en la zona de los 13 euros. Sería bueno que este soporte no se perforara, pues si lo hace no descarto que trate de buscar de nuevo la directriz alcista de largo plazo. Pero lo que está claro es que la tendencia de fondo sigue siendo alcista en el valor y que toda aproximación a la directriz (ahora en los aprox. 9,60 euros) sería una nueva y clara oportunidad de compra en el valor en términos de largo plazo. Pero ahora mismo el doble suelo sigue intacto y en la medida en que los 13 euros aguantes existe la posibilidad de que se reestructure de nuevo al alza en busca de los máximos históricos en los 17,85 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

