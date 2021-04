Desde principios de febrero hasta hoy el bitcoin se está desplazando lateralmente, dentro de un rango de precios comprendido entre los 44.000 dólar por abajo (soporte) y los 60.000 dólares por arriba (resistencia).

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 50360 S2 44270 R1 61255 R2 70000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Del bitcoin no hay mucho que decir que no hayamos contado una y otra vez en las últimas semanas. Como todos saben es un valor en subida libre absoluta que lleva consolidando, desplegando un movimiento lateral, desde principios de febrero. Lateral que sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes subidas previas. Es decir, este movimiento sirve para de alguna manera relajar los importantes niveles de sobrecompra de corto plazo y calentar motores para el que puede ser el siguiente gran tramo alcista. Movimiento que se confirmaría por encima de los máximos históricos: los 61.255 dólares del futuro, que se corresponden con los aprox. 61.800 dólares del contado. Por encima tendremos un nuevo impulso alcista que le puede llevar hasta donde quiera. Sí, como lo lee, hasta donde quiera. No hay resistencias de ningún tipo salvo las cifras redondas que a veces pueden funcionar, puntualmente, como resistencia. Los 70.000-80.000... 100.000 dólares.