Desde los mínimos de marzo los títulos de Grifols acumulan un rebote del 20%, lo que le acerca a la primera zona de resistencia de verdad: la recta que une los máximos decrecientes de abril de 2020 y enero de este año.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 21.50 S2 19.20 R1 20.15 R2 26.07 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Seguimos sin figura de vuelta de ningún tipo en Grifols. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, y así como ya saben no se sube. Da la sensación de que, quizá, lo que tengamos delante sea una especie de cuña bajista (de implicaciones alcistas para el precio). Pero no hay confirmación de nada todavía. Lo que sí que parece es que ya tenemos al título cerca de la primera de las resistencias importantes, la zona de los aproximadamente 24,10-24,15 euros, que es por donde pasa la recta que une los máximos decrecientes de hace un año y de enero. No se puede hablar todavía de una directriz por cuanto, al menos, necesitamos tres puntos de tangencia. En realidad, solo por encima de los máximos anuales (26,07) tendremos una primera e importante señal de fortaleza de verdad. La superación del último gran máximo decreciente sería la primera señal de fortaleza real desde que comenzó la fase correctiva en febrero de 2020.