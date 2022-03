El valor rebota con fuerza tras conocerse que la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido ha autorizado la adquisición por parte de Cellnex de los activos de CK Hutchison en el Reino Unido, sujeta a la cesión de unos 1.000 emplazamientos.

Análisis Técnico PULL BACK S1 39.48 S2 38 R1 44.24 R2 47.50 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde el punto de vista del análisis técnico las subidas no significan absolutamente nada. Si acaso podríamos hablar, incluso, de un 'pull back' a la base del antiguo canal bajista. Y poco más. No tenemos figura de vuelta de ningún tipo en el valor, ni tampoco la esperamos. Esta, llegado el momento, se tomará su tiempo. Lo que es evidente es que la tendencia correctiva sigue su curso, pues desde los máximos históricos de agosto (61,89) la estructura de los precios continúa construyendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Más bien todo lo contrario.

Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en los 38 euros y el más importante en los mínimos de hace un año: los 36,30 euros. No descarto en absoluto que el valor termine restando la totalidad del último impulso, de volver al origen del movimiento en esa zona de los 36 euros.