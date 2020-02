El Ibex ha cerrado el mes de enero con caídas del 1,90% y nos ha dejado muy claro dónde está la resistencia a superar para que el sesgo de 'trading' deje de ser bajista.

Análisis Técnico CANAL ALCISTA S1 9357 S2 9100 R1 9562 R2 9700 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La semana pasada fue de lo más interesante, pues comenzamos la semana con una caída del 2% y dejando un hueco bajista, por definición resistencia, en los 9.562 puntos. Hueco que finalmente ha pasado a ser además semanal. Lo que quiere decir que aun cuando tenemos el Ibex en soporte, como es la base del canal alcista de los últimos meses, no tendremos la más mínima señal de de fortaleza en la medida en que el 'gap' bajista de los 9.562 puntos no se cierre o lo que es lo mismo se anule. Y para ello el Ibex tiene que cerrar un viernes por encima de los 9.562. El peligro en este momento vendría de la mano de la perforación del soporte que tenemos en los mínimos de la semana pasada: los 9.357 puntos, ya que no encontraremos nada realmente importante hasta la zona de los 9.100 puntos, los mínimos de principios de diciembre.