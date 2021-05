Fluidra ganó 67,3 millones de euros el primer trimestre, multiplicando por 42 los beneficios del mismo trimestre del año pasado. Además, ha vuelto a elevar sus previsiones para este año.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 27 S2 25.30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El gráfico de Fluidra habla por sí solo. Lo que tenemos delante es una impecable directriz alcista de fondo, o primaria. Así, una directriz alcista no es ni más ni menos que una recta soporte, una recta de aceleración de los precios donde cada vez que el subyacente cae consigue entrar dinero en el mercado. En este punto la demanda es mayor que la oferta y por lo tanto el precio reacciona al alza y ahí rebota. Esta recta soporte se caracteriza por construir siempre mínimos crecientes y hemos de exigirle que, como mínimo, presente tres puntos de apoyo o de tangencia en la misma.

El gráfico lo dice todo, pero desde ya mucho. Las importantes subidas en el valor no son ninguna novedad pues ya hemos hablado de la directriz alcista en numerosas ocasiones tiempo atrás. Simplemente el precio, en subida libre absoluta, sigue escalando posiciones. Como no puede ser de otra manera en un valor que bate los máximos históricos a diario. Es un claro mantener, pero abrir largos ahora se me antoja llegar muy tarde al mercado. Que no quiere decir que no pueda seguir subiendo.