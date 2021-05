A la espera de conocer las cuentas del primer trimestre de los títulos de Ferrari la serie de precios apunta muy buenas maneras a pesar de las fuertes caídas del primer trimestre del ejercicio.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 172 R1 191.30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Cuando una compañía publica resultados podemos esperar cualquier tipo de movimiento en el muy corto plazo. Y no depende tanto de si los resultados son mejores o peores de lo esperado como del hecho de las perspectivas que tenga la compañía para los siguientes meses. No olvide que en la bolsa lo que cotizan son las expectativas a futuro, no el pasado. Como se suele decir agua pasada no mueve molino. Dicho esto y desde el punto de vista del los gráfico Ferrari sigue siendo un valor claramente alcista en términos de largo plazo, a pesar de la fuerte corrección que experimentó durante el primer trimestre del año tras marcar máximos históricos en la primera sesión del ejercicio. Desde los mínimos de marzo el valor presenta impecables mínimos y máximos crecientes y tras superar recientemente la resistencia de los máximos de abril se diría que ya no hay nada hasta los máximos históricos. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 176,95 euros, los 172 y los 1665,50 euros.