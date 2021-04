Las subidas de los últimos días en el euro/dólar no significan nada. Por el momento se trata de un simple rebote (fase de reacción) dentro de la impecable fase correctiva en la que está inmersa el cruce desde principios de año.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 1.17 S2 1.16 R1 1.1990 R2 1.2243 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El rebote del euro frente al 'billete verde' de las últimas sesiones están llevando al cruce a la 'teórica' zona de resistencia que le confiere la MM200, o media móvil de 200 sesiones. Aunque los que me conocen saben que no soy muy amigo de seguir esta media a pies juntillas, pues falla mucho. Demasiado diría yo. Pero bueno, ahí la tenemos. Lo que está claro a la vista del gráfico diario del cruce es que el rebote no cambia nada, por el momento. La fase correctiva de corto plazo sigue intacta y no descarto que al final el cruce termine buscando el importante soporte que presenta en los 1,16: los mínimos de septiembre y de noviembre. Ahí tenemos un importante soporte.