Desde el pasado 23 de noviembre que se mantiene la corrección al impulso alcista iniciados a mediados de octubre en Endesa.

Análisis Técnico RECTÁNGULO S1 17,27 S2 16,10 R1 18,13 R2 18,19 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La eléctrica ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, promedio del que no se separa a pesar de que se mantiene muy vivo el hueco bajista que se dejó el pasado 23 de noviembre. A corto plazo sería una buena noticia que pudiera superar la resistencia de los 18,14 euros. No obstante, no se confirmará el inicio de un nuevo impulso alcista hasta que no consiga anular este hueco a la baja que presenta en los 19,08 euros.

Un cierre por encima de los máximos dibujados en la sesión precedente (19,19 euros), sería lo que nos haría pensar en el final de la tendencia bajista del medio plazo. Si consigue superar estos precios podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 21 euros. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 17,27 euros, mínimos del actual movimiento lateral.