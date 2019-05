Ence o cuando el rebote (fase de reacción) se hace de rogar

El título acumula una caída superior al 50% desde los máximos de octubre

A pesar de que la tendencia bajista de los títulos de Ence permanece intacta, seguimos barajando la posibilidad de que más pronto que tarde asistamos a un importante rebote contra tendencia.

La hemorragia en los títulos de Ence continúa. No tenemos figura de vuelta alguna ni de agotamiento de las caídas, pero eso no quita para que podamos asistir a importantes rebotes contra tendencia o fases de reacción. Rebotes que por otro lado no terminan de llegar, pues no nos referimos a movimientos al alza de una o dos sesiones. Y mientras tanto, tenemos al título deslizándose por la base del canal bajista de los últimos meses. Esto en teoría, puede favorecer importantes rebotes si es que el mercado consigue tranquilizarse en los próximos días.

Es importante que nuestro Ibex respete el soporte de los 9.025 puntos, sobre todo para que no aumente la presión vendedora sobre nuestro mercado en bloque. La teoría chartista reza que, en teoría, en la base de un canal se compra, no se vende.