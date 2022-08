El precio del gas. Este es el gran asunto en boca de todo el mundo, algo que aparece hasta en la sopa a la hora de comer. Ahora se le echa la culpa a la guerra, otras veces a qué sé yo... El caso es que las historias se repiten y lo único que podemos decir es que nos engañan como a auténticos chinos, ya que todo es una simple y pura especulación.

¿Hasta cuándo durará este cuento para no dormir? Pues bien, hasta que ellos quieran, porque aquí el caso no es lo que algunos nos quieren hacer ver -a saber, que el gas es escaso y no llega lo suficiente de un lado u otro. Todos sabemos que las cosas están muy mal, eso no nos lo tiene que contar nadie. Ahora bien, también sabemos que hay gas para todo el mundo y que hay, ni más ni menos, el mismo que había antes, solo que en vez de tenerlo ahora de un lado se tiene de otro, y ya está.

Para examinar la situación del gas vamos a analizar los precios de los Futuros del Gas (ya que, como bien sabrán, todo lo que en este mundo nos hace falta y se hace indispensable cotiza en los mercados de futuros), estudiando la situación actual y viendo lo que ha ocurrido antaño.

En primer lugar, vamos a observar la situación actual, que refleja que los precios estarían en los altos nuevamente de estos últimos meses, viendo que hace dos años exactamente estaban en los 2 dólares y ahora han llegado a cotizar a los 10, multiplicando por 5 la cotización.

Gráfico diario gas.

En el gráfico que hemos adjuntado se puede ver la evolución del precio, con sus subidas y bajadas posteriores en los dos últimos años. En estos momentos habría llegado a la zona de 9-10 que alcanzó en junio, hace dos meses, de manera que, por el momento, tenemos ya algo positivo: hemos visto que los precios, en esos niveles, se han parado.

Vamos a ver si con ello se pueden formar dobles máximos en esos niveles para asistir, a continuación, a un nuevo descenso que lleve los precios hasta los 5-6 nuevamente, algo que sería lo normal.

De momento, el seguimiento con el gráfico anterior en barras de 90 minutos nos estaría dando ya debilidad nuevamente, viendo barras rojas con el consiguiente riesgo, de manera que técnicamente estaría en debilidad.

Arriba, las referencias a tener en cuenta rondarían los 10; más arriba, el techo del canal hacia los 11,50, no descartando poder ir, pero sí pensando que es una opción poco probable. Mientras, por debajo, primera zona de 8,50 y segunda de 7,40 como referencias a tener en cuenta, para poder ir viendo descender el precio en caso de ir perforándolas a la baja.

Ahora vamos a pasar a ver la evolución que ha tenido el Futuro a más tiempo, en este caso vamos a ver un gráfico semanal, donde se puede observar el movimiento que llevaría desde el año 2009 hasta la actualidad. Se puede ver que, por aquel entonces, ya en plena crisis en el mercado americano y con los problemas que tenían con la economía (la caída de Lehman Brother y demás bancos), el precio llegó a subir de manera vertical hasta los 14, para comenzar un descenso hasta los infiernos.

Gráfico semanal gas.

Esa última subida que se dio fue puramente una especulación, sobre todo con la que estaba cayendo ya en los mercados. Sin embargo, a algunos se les oía decir que era un activo refugio (seguro que les suena esto).

En 2020, con la pandemia, se vieron los bajos. A partir de entonces, ya se podía echar una línea que uniese esos dos grandes mínimos y una paralela por los altos de 2008. Curiosamente, cuando los precios cotizaban entre 1 y 2, ese techo del canal estaba en 10.

Dicho todo esto, yo no sé dónde volverá a bajar el precio, pero que bajará, no tengo ninguna duda (si antes de bajar volviese a subir más, luego le tocaría bajar mucho más, así de fácil). De manera que ver caídas que llevasen a los precios a rondar los 5-6, por hacer de Bruja Lola, podría ser algo normal. Quizás ya más, en principio, no. Pero igual que cuando los precios suben y suben se ver barbaridades, luego cuando bajan y bajan, se pasan de frenada. De manera que poder soñar posteriormente con ver precios que volviesen a rondar los 3 no estaría mal y, sobre todo, eso sería muy bueno para el mundo entero.

Acuérdense de esa frase que dijo un día el famoso Warrent Buffett: "Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos"