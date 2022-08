Muchos eran los que no hace mucho pensaban que llegaría el fin del mundo en breve, refiriéndose en el mundo bursátil que estamos por fin del mundo al hundimiento del mercado. Y, sin embargo, todos ellos parece que no se habían enterado que el mercado ya había hecho una corrección que era más o menos importante.

Seguro que si algunos se ponen a mirar los índices, sobre todo los americanos, quizás pensasen que venía lo peor porque realmente no habían bajado mucho, aproximadamente entre un 20% y un 30% desde los altos. Sin embargo, no se querían dar cuenta que gran parte de los valores que se habían hecho famosos estos últimos dos años llevaban caídas que oscilan entre el 60% y el 80%, y algunos incluso rondaban el 90%.

Por ello tenía que pasar algo como lo que está pasando. Estamos viendo recuperar de manera vertical muchos valores de esos que, además, están haciendo recuperar a los índices una parte del terreno perdido.

En primer lugar analizamos el índice Dow Jones, viendo que la recuperación que está teniendo estaría llegando a lo que sería una zona clave técnica a tener en cuenta. Esa zona es simplemente la zona de recta bajista que se puede trazar desde la zona de máximos históricos. De ahí que estas últimas semanas esos posibles objetivos que hemos estado barajando rondaban la zona de 34.000 a 34.200 aproximadamente.

En el gráfico se pueden ver hasta tres rectas abanicadas a la baja, habiendo superado las dos primeras y estando ahora en la que sería última y clave. Por encima de esa recta habría que situar objetivos nuevamente en el mercado para volver a rondar los 35.500, e incluso los máximos históricos de 37.000 y siempre con la posibilidad abierta a superarlos y ver otro pequeño rally.

Mientras, por debajo, habría que vigilar ya zona de 33.000 puntos para no ver una subida en escalera y cesión en ascensor, es decir, ver que el mercado ha ido recuperando poco a poco para volver a caer rápidamente, de manera que mientras esas referencias inmediatas no se perforasen a la baja no habría peligro.

Ahora bien, para los que piensan que el mercado ya estaba bajista les recomendarían que miren gráficos semanales y mensuales, quizás cambien de idea. Yo ahora simplemente voy a agrandar el gráfico visto anteriormente, viendo toda la subida que lleva el mercado americano desde que se vieron los bajos tras la crisis en el 2008-2009.

Como pueden observar el mercado había bajado a lo que sería una zona intermedia de un gran canal alcista, es decir, una línea roja que tiene sentido y que es paralela a las del canal que lleva impecable.

Por ello, mirando a fondo y mirando a largo plazo, el mercado seguiría en tendencia clara alcista y tranquila, con sus idas y venidas. Esa tendencia se pondría en peligro en caso de perforar primero esa línea roja, zona actual que iría por los 30.000 puntos y vigilando ya en ese caso la parte baja del canal, que rondaría ya por los 25.000.

Mientras, si miramos arriba y lograse superar esa bajista comentada anteriormente e ir hacia las dos referencias dadas, incluso se podría pensar en extender la subida en busca nuevamente del techo del canal que actualmente rondaría por los 40.000.

Pensar en esos nuevos máximos ya sé que es muy difícil, ahora bien, piensen que muchos son los que siguen a inversores como por ejemplo Michael Burry (La Gran Apuesta), sobre el cual hemos conocido estos días sus operaciones a final del segundo trimestre y resulta que ha vendido todo y solo ha dejado un valor en cartera. Es decir, ha liquidado prácticamente todo en los bajos, ya que los bajos del mercado americano se han visto en las dos últimas semanas del segundo trimestre.

Un ejemplo de lo que se está viendo en los últimos días lo tenemos en Bed Bath & Beyond (BBBY) cuyo gráfico adjunto para que se pueda ver algo de lo comentado al principio. El valor llevaba una caída desde los altos del 90% y en los últimos meses del 85%, habiéndose convertido en uno de los valores “teóricamente” más bajista y que más cortos tenía.

Se vuelven a repetir historias que hemos visto meses atrás, seguro que muchos recuerdan. En estos casos poco valen los fundamentales, cuando bajan cuentan que no valen y los cortos se apropian de la cotización mandando abajo todo lo que pueden, hasta que llega alguien y les hace frente. Ahí tienen a la acción, recuperando en unos días desde los 4-5 dólares hasta los 25-30 dólares actuales.

En estos casos ya saben: bajadas en escalerillas y subidas en ascensor.

Resumiendo, una recuperación en el mercado americano que se ha visto hasta zonas actuales de 34.000-34.200 para el Dow Jones y 13.600-13.800 para el futuro del Nasdaq era más o menos normal. A partir de ahora se escribirá el siguiente guion, si se superan niveles actuales ya se pueden imaginar a dónde llevarán el mercado. De lo contrario habría que tener nuevamente mucho cuidado.