A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a ArcelorMittal, Acerinox, Enagás, Iberdrola, bitcoin, Dow jones, Telefónica e IAG.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Rubén G. Buenos días Sr Nuez ¿Qué le opinión le merece Telefónica? ¿Compraría a estos precios? Agradecería también si me diera su visión de IAG. Gracias

Buenos días Rubén. Telefónica lleva dos meses de fuertes descensos. Estas caídas la han llevado a perder la media de 200 sesiones. No obstante, por estos precios presenta una destacada banda de soporte lo que sumando a los destacados niveles de sobreventa nos podría acabar por confirmar la vuelta de las compras. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 4,374 euros. Esperaremos a la superación de estos precios para volver a interesarnos por la compañía.

Los descensos de las últimas sesiones en IAG acercan su maltrecho aspecto técnico al soporte de los 1,1970 euros. Mucho ojo con el abandono de este nivel de precios ya que es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de la unidad. Por el momento lo más sensato sería mantenerse al margen y es que sólo apreciaríamos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 1,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

José Ramón T. Buenos días. Compré bitcoin en 24.000 dólares ¿Dónde está el nivel de soporte más importante del corto plazo? ¿Cree que el Dow Jones se podría sujetar por estos precios? Saludos

Buenos días José Ramón. El aspecto técnico del bitcoin es muy complicado. La ‘cripto‘ ha dado forma a un pull back de libro a los 26.400 dólares y con las caídas de las últimas semanas se acerca peligrosamente a los mínimos anuales que presenta en los 17.600 dólares. Estos precios son vitales para su evolución en los próximos meses. Si los abandona es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta el nivel de los 15.000 dólares sin descartar un desplome hasta el nivel de los 12.000 dólares. No volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 25.200 dólares.

El Dow Jones acumula dos semanas de descensos tras el intento fallido de superar la media de 200 sesiones. El selectivo norteamericano no ha podido sujetarse en las inmediaciones de los 32.000 puntos si bien hay que tener muy presente que entre los 30.000 y los 31.000 puntos presenta un importante nivel de soporte en los es muy probable que entren las compras. Para una mejora de sus perspectivas técnicas deberíam os esperar a la superación de la resistencia de los 34.281 puntos, máximos del pasado mes de agosto.

María F. Buenos días Sr Nuez. Muy agradecida por sus comentarios. Tengo compradas desde hace años Iberdrolas y me gustaría mantenerlas en el tiempo ¿Cómo las ve por técnico? ¿Podría darme también su opinión sobre Enagás? Gracias

Buenos días María. La verdad es que Iberdrola me parece una opción muy acertada. A su buena evolución técnica hay que sumarle unos dividendos muy interesantes que le hacen ser una magnífica inversión en el largo plazo. La corrección iniciada a comienzos de 2021 parece que ha llegado a su fin y es muy probable que podamos acabar viendo un ataque a los máximos históricos que dibujara en los 11,58 euros. En el corto plazo la compañía se ha frenado en las inmediaciones de los 11 euros pero todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias para los próximos meses. Creo que es una magnífica inversión a largo plazo.

Enagás ha complicado su aspecto técnico en las últimas sesiones al abandonar el soporte de los 18,20 euros. La gasista no ha podido volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones si bien, a pesar de todo, su aspecto técnico es bueno en el medio y largo plazo. Es importante que no abandone el nivel de los 17 euros si bien para apreciar una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de los 19,685 euros, máximos del pasado mes de agosto.

Paco M. Buenos días ¿Cree que es una buena opción tomar posiciones a los precios actuales en ArcelorMittal y en Acerinox? Muchas gracias

Buenos días Paco. Pues la verdad es que, a día de hoy, no me gusta ninguno de los dos. Acerinox no ha podido subirse por encima de la media de 200 sesiones tras el arreón de comienzos del mes julio. Este jueves está perdiendo el soporte del corto plazo que presenta en los 8,89 euros lo que nos hace pensar en una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 8,12 euros. Su tendencia actual es bajista y yo no me interesaría por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 9,786 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

ArcelorMittal no ofrece un mejor aspecto técnico. La compañía podría estar dando forma a un pull back al nivel de los 25 euros. Muy atentos al abandono de los mínimos anuales que dibujara en los 20,55 euros ya que esto confirmaría la continuación de los descensos y la extesión de las caídas en el medio y largo plazo. Si al final termina abandonando estos precios es probable que pudiéramos acabar viendo un ataque al soporte de los 16,90 euros.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.