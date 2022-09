A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Endesa, Indra, CaixaBank, Bankinter, Acciona Energía, IAG, Xcel Energy e Iberdrola.

Carlos P. Buenos días Sr Nuez ¿Qué le parecen Caixabank y Bankinter? ¿Podrán seguir subiendo o veremos una toma de beneficios? Gracias y un saludo.

Buenos días Don Carlos. Las subidas de las últimas sesiones en Caixabank han llevado a su serie de precios hasta las inmediaciones de los máximos anuales que presenta en los 3,641 euros. El banco se dejó una ventana alcista tras la histórica subida de tipos del BCE. Esto es una muy buena señal si bien deberíamos esperar a ver como se comporta en estos precios. Desde luego, no es momento de tomar posiciones a estos niveles. La compañía del Ibex muestra unos altos niveles de sobrecompra y además está pegada a los máximos anuales. Lo más sensato sería esperar a una toma de beneficios pero no descartamos que, tras la ventana alcista, pueda superar el nivel de los 3,641 euros para más tarde consolidar en las inmediaciones de los 3,65 euros. Deberíamos aprovechar cualquier corrección para interesarnos por la compañía ya que sus perspectivas técnicas son muy buenas.

Bankinter mantiene las subidas del corto plazo sin realizar, por el momento, ni la más mínima señal de debilidad que nos haga pensar en un alto en el camino. Como en el caso de CaixaBank, el banco se está aproximando a los máximos anuales lo que nos hace ser muy cautos con respecto a una toma de posiciones por estos precios. Lo más correcto sería esperar a un alto en el camino que nos de un nuevo punto de entrada con menos riesgos.

Francisco H. Saludos cordiales Don César. Llevo mucho tiempo en liquidez y me gustaría comprar un par de valores, uno del mercado español (del Ibex si puede ser) y otro norteamericano ¿Cuáles me recomienda?

Buenos días Don Francisco. En el Ibex hay varios valores que me gustan y en los que no sería una mala idea una toma de posiciones. Valores como Sabadell, CaixaBank o Bankinter son una muy buena opción tras una corrección. Otra compañía que no perdería de vista es Acciona Energía. El valor se ha apoyado en las inmediaciones del soporte de los 38,90 euros y lejos de extender la corrección se mantiene moviendo en una banda lateral lo que sin duda es una demostración de fortaleza. La resistencia clave se encuentra en los 44,20 euros. Estos precios corresponden a los máximos históricos dibujados hace unas sesiones en los 44,20 euros. Un cierre por encima de estos niveles dejaría su cotización en subida libre lo que la podría acabar catapultando hasta el nivel de los 50 euros.

Xcel Energía es un valor norteamericano que me gusta mucho para las próximas semanas. Con el mercado como está consiguió superar, a mediados del mes de agosto, los máximos históricos y tras una consolidación de niveles por estos precios parece muy probable que podamos acabar viendo el comienzo de un nuevo impulso alcista. Eso sí, para entrar en la compañía yo me esperaría a un cierre por encima de los 77,53 dólares. Esto la dejaría en subida libre sin resistencia alguna en su camino. El objetivo de subida lo podríamos situar tranquilamente en los 90 dólares.

Cristina R. Buenos días. Llevo mucho tiempo detrás de IAG ¿Cree que las últimas caídas la sitúan como una buena opción de compra a corto plazo? ¿Qué valor compraría antes IAG o Iberdrola?

Buenos días Cristina. La verdad es que me pregunta por valores que son como la noche y el día. La noche es IAG. El holding anglo-español no consigue despegar en bolsa y se mueve peligrosamente cerca de los mínimos anuales. No creo que un valor con este complicado aspecto técnico sea una buena opción de compra. Si al final pierde estos precios es muy probable que pudiéramos ver una extensión de las caídas hasta la unidad.

Iberdrola es el día. La eléctrica ofrece un buen aspecto técnico y lleva semanas cotizando en las inmediaciones de los máximos anuales. Los mínimos crecientes vistos en las últimas jornadas nos invitan a pensar en la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 11,18 euros sería la señal que estaríamos esperando. En cuanto supere estos precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos históricos situados en los 11,583 euros, máximos históricos. Sin duda yo me inclinaría por Iberdrola antes que por IAG.

Julian S. Buenos días. Tengo compradas Indras y Endesas. Las primeras entrono a los 9 euros y las segundas cerca de los 18 euros. Creía que iban a tener un mejora aspecto técnico pero no terminan de arrancar ¿Qué me recomendaría?

Buenos días Julián. Indra se encuentra en pleno rebote tras el desplome de los últimos dos meses y medio. La superación, hace unas sesiones, de la resistencia de los 8 euros nos hace penar en un rebote hasta los 9 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios yo me plantearía la venta de la totalidad de la posición.

En cuanto a Endesa vemos como conseguía rebotar en las últimas sesiones llegando a tocar, este mismo martes, el nivel de los 18 euros. Su aspecto técnico es claramente bajista por lo que yo, si fuera usted, intentaría irme de la compañía por estos precios. Sólo veíamos una mejora de sus perspectivas técnicas con la superación de la resistencia de los 18,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

