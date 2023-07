A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Línea Directa Aseguradora, Inmobiliaria Colonial, Dow Jones, Melin Properties e Indra.

Pablo R. Buenos días. Agradecería un análisis técnico de Repsol y ACS. Saludos y gracias de antemano por su respuesta.

Buenos días Pablo. Repsol sigue sin poder recuperar la media de 200 sesiones desde que abandonara este promedio a a finales del mes de abril. Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de dos niveles de de precios, por debajo el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 12,125 euros. Estos precios corresponden a los mínimos anuales y su abandono sería la señal que confirmaría la formación de un pull back a la media de 200 sesiones, confirmando un cambio de tendencia. Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a un cierre por encima de los 13.45 euros. La superación de estos precios devolvería a la compañía por encima de la media de 200 sesiones y nos haría pensar en una vuelta a la senda alcista.

ACS consigue superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 30,26 euros. Su aspecto técnico para las próximas semanas mejora y más tras ver como, este jueves, está superando la resistencia de los 30,73 euros, máximos históricos. Esto deja la compañía en subida libre, con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 33 euros. Por debajo el soporte a vigilar se encuentra en los 29,02 euros, mínimos del actual movimiento lateral en el que se lleva moviéndose desde mediados del mes de abril.

Fernando C. Saludos cordiales. ¿Qué opinión le merece el aspecto técnico de BBVA y de Inmobiliaria Colonial? Gracias

Buenos días Fernando. El BBVA se encuentra atacando ya la resistencia de los 7,20 euros. Todo parece indicarnos que podríamos ver una señal de compra de manera inminente. En cuanto los supere, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 8 euros. Sin duda es uno de los bancos del selectivo español que mejores perspectivas técnicas ofrece.

Inmobiliaria Colonial conseguía pulverizar, este pasado miércoles, la resistencia del corto plazo que presentaba en los 5,63 euros. La compañía del Ibex vuelve a subirse por encima de la media de 200 sesiones y parece que podría experimentar una recuperación tras el mal comportamiento que viene ofreciendo desde que dibujara los máximos anuales a comienzos de año. Para las próximas semanas no descartamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 6,20 euros.

Héctor H. Buenos días, encantado de saludarle. ¿Cómo ve el Dow Jones? ¿Me podría decir un punto de entrada en Merlín Properties? Saludos

Buenos días Héctor. Pues el Dow Jones ha superado, por fin, la resistencia de los 37.712 puntos. Estos precios son de finales de pasado año y corresponden a la parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo desde entonces. Este movimiento se ha producido justo por encima de la media de 200 sesiones y parece que ha llegado a su fin. Para las próximas jornadas lo más normal es que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 36.952 puntos, máximos históricos.

Merlín Properties está superando, actualmente, la resistencia del corto plazo que presenta en los 8,31 euros. Esto le ha permitido subirse por encima de la media de 200 sesiones. Parece que podría ser un buen momento para entrar en la compañía si su objetivo sería a corto plazo. Su tendencia principal sigue siendo claramente bajista y como mucho podríamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 8,80 euros antes de puedan volver las ventas.

Beatriz D. Hola. Me gustaría que me diera su opinión de experto de Indra y de Línea Directa Aseguradora. Esta última, ¿Podrá recuperarse alguna vez? Saludos

Buenos días Beatriz. Indra viene comportándose muy bien en las últimas semanas. Esto le ha permitido superar la resistencia clave del corto plazo que presentaba en los 11,84 euros. Se ha confirmado un giro en la media de 200 sesiones y parece inminente un ataque a los máximos anuales que presenta en los 12,51 euros. Si logra superar estos niveles, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 14 euros, precios cercamos a los máximos históricos. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 11,50 euros, aunque el soporte clave se encuentra en los 10,84 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones.

En cuanto a Línea Directa Aseguradora comentar que ofrece una fuerte tendencia principal. No obstante, en los últimos meses ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los 0,80 euros, precios en donde la hemos visto rebotar hasta por tres veces. Estaremos pendientes de la superación de la resistencia de los 0,89 euros. Esto nos confirmaría el inicio de un rebote que se podría extender hasta el nivel del os 0,85 euros o incluso hasta la unidad. No obstante, no deberíamos olvidar que su tendencia es fuertemente bajista.

