A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ACS, AXA, PharmaMar, Naturgy, Reig Jofre, Facephi, Micron Technologies y Twitter.

Buenos días. Estimado Don José María. Antes de nada, darle las gracias por sus acertados análisis. Mi pregunta es sobre ACS y AXA. ¿Son buenos valores para el largo plazo? Muchas gracias. F.B.

Estimado lector, buenas tardes. ACS ha sido muy castigado en esta última gran crisis y hasta entonces era uno de los títulos más alcistas de nuestro mercado en términos de largo plazo. Y ahora se puede decir que su aspecto es más bien neutral, que no es poca cosa teniendo en cuenta cómo está el grueso del mercado. Dicho esto, le tenemos atacando la parte alta del lateral de los últimos meses. Un cierre semanal con holgura por encima sería una importante señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser el inicio de un importante tramo al alza en tendencia. Eso sí, con el permiso de la importante resistencia que tiene en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde los máximos históricos de 2019 y que en este momento pasa por el entorno de los aproximadamente 27,50 euros.

Gráfico semanal de ACS

En cuanto a AXA, la aseguradora parece decidida a atacar de nuevo la resistencia que presenta en la zona de los 20 euros: los máximos de junio y el hueco bajista semanal de marzo. Por encima la siguiente zona de control la tenemos en el entorno de los 22,30 euros y luego los máximos anuales. Dicho esto, me quedo con el hecho de que en la última caída el precio ha marcado un primer máximo creciente, que no es poca cosa. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico semanal de AXA

Buenos días, Don José María. Me interesaría saber si algo ha cambiado en PharmaMar. ¿Y qué espera a corto plazo de Naturgy y Reig Jofre? Muchas gracias. L.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Todo sigue igual en PharmaMar como venimos comentando tiempo atrás. El título sigue desplazándose lateralmente desde mediados de junio dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. Ahora bien, es clave que la zona de soporte de los 76,20 euros (hueco alcista de la sesión del 16 de junio-78 euros (mínimos de septiembre) aguante. La perforación de dicha zona de control sería una importante señal de debilidad en los títulos de la compañía biotecnológica.

Gráfico diario de PharmaMar

En cuanto a Naturgy la semana pasada activó una importante señal de fortaleza por cuanto fue capaz de cerrar el hueco bajista semana de mediados de marzo. Por lo tanto, ese hueco ya no existe, antes era una losa y ahora no es nada. Digamos que se dan las condiciones para que el precio ponga rumbo a la resistencia que tiene en la directriz bajista (la zona de los 21 euros) y por encima tendría el camino despejado hasta los máximos históricos que marcó en 2019 en los 24,44 euros.

ntgy181120

Gráfico semanal de Naturgy

Y por último, en cuanto a Reig Jofre, he de decirle que no lo veo nada claro. Hay veces que se ven cosas con relativa facilidad, pero no lo tengo nada claro en este título. No observo ninguna señal de debilidad dentro de lo que es el último gran rebote desde la zona de mínimos anuales. Y como resistencias tenemos los 5,23 euros y sobre todo los 8,67 euros (máximos de 2015). Pero lo que le digo lo puede ver cualquiera. Lo único que no me desagrada del todo es que, dilataciones puntuales aparte de los precios, se puede decir que la zona de mínimos históricos (los mínimos de 2012) no se han perforado. El título no ha llegado a construir un nuevo mínimo decreciente en el último desplome. Por algún lado hay que empezar. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Reig Jofre

Buenos días, ¿podría analizar Facephi? Muchas gracias. J.U.

Apreciado lector, buenas tardes. Facephi se encuentra en un momento de mercado de lo más interesante. Dentro de la tendencia alcista de fondo, o primaria, le tenemos en los últimos tiempos encajado dentro de lo que parece un triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Vamos a ver por dónde termina saltando el precio, aunque lo lógico sería que lo hiciera al alza por aquello de que los triángulos son en su mayoría pautas de continuidad de tendencia. Solo cabe esperar a ver por dónde termina saltando el precio y actuar en consecuencias. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Facephi

Buenos días, ¿qué se puede esperar de Twitter en los próximos meses? ¿Y de Micron Technologies? Muchas gracias por su atención. M.CS.

Estimado inversor, buenas tardes. Desde la zona de mínimos anuales Twitter presenta una impecable tendencia alcista (mínimos y máximos crecientes). Pero en el corto le tenemos en fase correctiva. Con una zona de resistencia muy importante en el hueco bajista de los $52,43. Por el momento se ha frenado en la importante zona de soporte de los $38-$39 y es importante que este soporte se respete si no queremos asistir a un deterioro del gráfico. Pero es cierto que en la medida en que el título no cierre el hueco bajista de la sesión del 30 de octubre el sesgo de ‘trading’ en el mejor de los casos será lateral.

Gráfico diario de Twitter

En cuanto a Micron Technologies, es un valor claramente alcista en términos de largo plazo como lo es todo el sector. Esta cotiza ya cerca de la importante resistencia que tiene en los máximos de 2018 en los $64,66. Y si fuera capaz de confirmar por encima la siguiente parada la situamos en los máximos históricos en los $97,50 (año 2000). Las sensaciones son muy buenas qué duda cabe. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Micron Technologies

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.