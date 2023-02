A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Urbas, Nasdaq, Amazon, Ibex, Sabadell, Grifols, Redeia y CaixaBank.

Francisco T. Buenos días Don César. Menudo mes de enero que hemos tenido ¿Cómo ve el Ibex para las próximas semanas? ¿Y Sabadell después de las últimas ganancias?

Buenos días Francisco. El Ibex se encuentra perforando, este jueves, la resistencia de los 9.200 puntos, pero hay que tener en cuenta que se ha dejado dos huecos alcistas en las últimas sesiones y que además cotiza en resistencias importantes, ofreciendo unos altos niveles de sobrecompra. Lo más normal por estos precios es que podamos ver una corrección que se podría extender, en un primer momento, hasta los 8.900 puntos, niveles en donde se encuentra el gap alcista que se dejara el pasado día 26. Si pierde estos precios, lo más normal es que busque apoyo en el soporte de los 8.726 puntos. Sin duda, a los precios actuales, lo más sensato sería extremar la prudencia.

Sabadell acumula unas subidas del 22% desde que presentara unos muy buenos resultados el pasado día 26 de enero. Como no puede ser de otra forma, su tendencia es muy vertical y lo más normal es que se aplane en las próximas semanas. Los altos niveles de sobrecompra nos invitan a pensar en un alto en el camino. La proximidad del selectivo español a resistencias nos muestra la cercanía de una corrección general. Eso sí, deberemos estar atentos para una nueva toma de posiciones en las correcciones ya que creemos que la tendencia alcista seguirá vigente en el banco.

Rafael P. Buenos días. ¿Me podría comentar el aspecto técnico de Grifols y de Redeia? Muy amable.

Buenos días Rafael. Grifols sube con ganas este jueves, lo que le permite perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 12,76 euros, parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo en las últimas semanas. Ojo que la compañía se acerca a la media de 200 sesiones tras un mes y medio de ganancias en el que se ha revalorizado cerca de un 30%. Lo más normal es que, por estos precios, acabe tomándose un respiro, si bien todo parece indicarnos que terminará subiéndose por encima de la media de 200 sesiones. Este sería el primer paso para terminar viendo un cambio de tendencia, aunque todo pasará por la superación de la resistencia clave de los 14 euros.

Redeia se topó con la media de 200 sesiones a finales del mes de noviembre y desde entonces se encuentra consolidando niveles. Parece que, por las inmediaciones de los 16 euros, podría sujetarse. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 16,90 euros, aunque la resistencia clave está en los 17,615 euros. Hasta que no consiga superar estos precios, no veremos el tan apreciado cambio de tendencia. Eso sí, en cuanto lo supere, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 19,61 euros.

Héctor Y. Muy buenos días Sr Nuez y enhorabuena por su sección. ¿Qué le parecen CaixaBank y Urbas? Un abrazo.

Buenos días Héctor. CaixaBank presenta mañana viernes resultados y, si nos atenemos a los últimos resultados presentados por Sabadell, BBVA o Santander, parece que irán en línea, es decir, que serán muy buenos. Su aspecto técnico es inmejorable tras confirmarse, a comienzos de año, la superación de la resistencia de los 3,64 euros. Desde entonces se ha revalorizado cerca de un 15%, lo que le permite moverse en subida libre. No obstante, al igual que los bancos y el mercado en general, parece que podría estar pidiendo a gritos un alto en el camino. Si no está posicionado, yo me esperaría a una corrección para entrar en la entidad ya que su tendencia principal es muy buena y lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias en los próximos meses.

Urbas no ofrece un aspecto técnico tan bueno. A finales del pasado año perforó el soporte clave de los 0,01 euros y desde entonces ha intentado rebotar sin mucha convicción. A día de hoy no apreciamos ni la más mínima señal de fortaleza y no la vería mientras que su cotización no consiguiera subirse por encima de los 0,0125 euros, precios cerca de un 30% por encima de los niveles actuales de cotización.

José M. Saludos cordiales Sr Nuez. Estoy interesando en el Nasdaq ya que creo que tiene potencial para este año después de las caídas del pasado año ¿Podría iluminarme sobre el índice tecnológico y ya, de paso, sobre Amazon?

Buenos días José. Pues justamente este miércoles hemos visto cómo el Nasdaq 100 conseguía superar la resistencia del corto plazo que presentaba en los 12.166 puntos. El selectivo norteamericano ha logrado subirse por encima de la media de 200 sesiones y, a corto plazo, parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejara a mediados de septiembre en los 12.739 puntos. Si consigue superar estos precios, es probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta la resistencia clave de los 13.720 puntos. Su comportamiento en estos niveles es clave para su evolución a largo plazo. Si al final confirma su rotura, es muy probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 15.000 puntos. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 11.550 puntos. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

Amazon ha conseguido superar, en la última sesión, la resistencia del corto plazo que presenta en los 104,65 dólares. Se mantiene el rebote del corto plazo y parece altamente probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejara en los 110,96 dólares a finales del mes de octubre. En estos precios confluye la media de 200 sesiones, por lo que todo nos empuja a pensar que su comportamiento en este nivel de precios será vital para su evolución a medio y largo plazo. Si logra superarlos, lo más normal es que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 130 dólares, lo que podría implicar un cambio de tendencia. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 91,52 dólares. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

