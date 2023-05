A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Alphabet, BBVA, Cellnex, Telefónica, Iberdrola, S&P 500, Grifols e Imobiliaria Colonial.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Jaime H. Buenos días. Hace un tiempo compré Grifols y le saqué una buena plusvalía. Tras las últimas sesiones de subidas me pregunto ¿Cuándo será un buen niveles para volver a entrar? ¿Qué le parece también Inmobiliaria Colonial?. Gracias

Buenos días Jaime. Grifols ha subido de lo lindo en las últimas sesiones. La compañía del Ibex se ha revalorizado más de un 30% en las últimas dos semanas. Esto le ha permitido subirse por encima de la media de 200 sesiones. Tras una consolidación de niveles por estos precios parece muy probable que podamos volver a ver la vuelta de las compras. No descartamos ver un throw back a la media de 200 sesiones. Por estos precios podríamos plantearnos una toma de posiciones y es que no descartamos que pueda acabar subiendo hasta las inmediaciones de los 14,99 euros, máximos anuales. A pesar de todo, no debemos olvidar que su tendencia principal sigue siendo claramente bajista.

Mucho cuidado con el aspecto técnico que ofrece Inmobiliaria Colonial. El abandono del soporte de los 5,475 euros nos hace pensar en la formación de un pull back a la media de 200 sesiones. Para las próximas jornadas su aspecto técnico es complicado y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos de octubre del pasado año que presenta en los 4,50 euros. No volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 5,995 euros, último giro en la media de 200 sesiones.

Luis U. Encantado de saludarle ¿Cómo ve BBVA tras las subidas de este lunes? ¿Me podría comentar también el aspecto técnico de Cellnex? Saludos

BBVA ha caído con fuerza este lunes. No obstante, su aspecto técnico no es malo. El banco podría estar dando forma a una triangulación. Esta figura, dentro de una tendencia alcista, nos hace pensar en una extensión de la tendencia alcista principal. A corto plazo estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 7,048 euros. Si consigue superar estos precios, no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 8,268 euros, máximos históricos. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 6,114 euros. ojo con el abandono de estos niveles ya que ralentizaría su escalada alcista.

Cellnex es un valor muy interesante para las próximas semanas. Tras subirse por encima de la media de 200 sesiones podemos ver como parece que busca continuar con su escalada alcista. El movimiento lateral de las últimas semanas se está produciendo justo por debajo de la resistencia de los 38,97 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es vital. En cuando consiga superarlos es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de lso 42 euros y sin descartar los 44 euros.

Kike S. Buenos días. Enhorabuena por su sección. Tengo acciones compradas de Telefónica y de Iberdrola en las que acumulo ganancias moderadas ¿Qué podrían hacer en las próximas semanas? Saludos

Buenos días Kike. Ambos valores me gustan bastante para las próximas semanas si bien Iberdrola es uno de mis favoritos para el medio plazo. La eléctrica se mantiene cotizando en una banda lateral desde hace unas semanas. Este movimiento se está produciendo en las inmediaciones de los máximos históricos. Un cierre por encima de los 11,96 euros dejaría a la compañía del Ibex sin resistencia alguna en su camino para que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 13,50 euros. El primer nivel de soporte se encuentra en los 11,37 euros. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios.

Telefónica mantiene intacta su tendencia alcista de corto a pesar de las caídas tras la presentación de resultados del pasado jueves. Tras apoyarse en la media de 200 sesiones parece que quiere continuar ganando posiciones. En las últimas semanas estamos viendo cómo se ha venido moviendo lateralmente en las inmediaciones de los 4 euros. Lo más normal es que, una vez cubierto el hueco alcista que se dejara el pasado 30 de marzo en los 3,877 euros, veamos la vuelta de las compras. Un cierre por encima de los 4,14 euros, máximos anuales, sería la señal que estaríamos esperando. Esto confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista que podría acabar llevando a la teleoperadora hasta los 4,40 euros. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 3,661 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. No apreciaremos una complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

Ana María L. Buenos días. Agradecería un análisis sobre Alphabet y el S&P 500. Muy agradecida

Buenos días Ana María. Alphabet ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico en la última semana. Hace justamente una semana pudimos ver cómo conseguía perforar la resistencia de los 109,63 dólares, máximos anuales. La superación de estos precios es una confirmación de la fortaleza actual de las compras, por lo que podría continuar escalando posiciones, de manera inmediata, hasta el nivel de los 123 dólares. Si consigue superar estos precios podríamos acabar viendo una escalada hasta el nivel de los 140 dólares. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 100 dólares, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.

Desde hace semanas que el S&P 500 se mantiene cotizando en una banda lateral justo por debajo de la resistencia clave de los 4.195 puntos. La superación de estos precios nos confirmaría un cambio de tendencia tras confirmar un apoyo en la media de 200 sesiones. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 4.325 puntos, precios que podría atacar en los próximos meses. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 4.048 puntos.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.