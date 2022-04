A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amgen, Rivian Automotive, The Navigator Company, Sonae, Grenergy, Adolfo Domínguez, Telefónica y Sabadell.

Hola, muy buenos días. Me gustaría, por favor, que analizara dos empresas del Nasdaq que creo tienen un potencial enorme: la biotecnológica Amgen y Rivian. ¿Qué niveles pueden ser atractivos para comprar? Saludos y que tengan buen día. J.C.

Estimado lector, buenas tardes. Amgen Es de los pocos valores del Nasdaq que ahora mismo y a pesar de la última corrección del mercado en bloque sigue siendo impecablemente alcista. En realidad basta con observar lo impecables de la directriz alcista en la que se viene apoyando la estructura de los precios desde finales de 2016. De manera que lo que tenemos delante es una recta soporte dinámica que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde 2016 y que pasa en este momento por la zona de los aprox. 202-203 dólares. Dugo que vaya a corregir hasta ahí, pero qué duda cabe que el nivel óptima de compra está ahí, en la directriz.

Gráfico semanal de Amgen (AMGN)

En cuanto a Rivian no tenemos la más mínima señal de fortaleza en el valor. Los máximos y mínimos decrecientes se suceden una y otra vez y así no se sube. El único soporte que tiene está en los mínimos históricos (33,46 dólares). Si acaso, podemos intentarlo en la zona de mínimos con un 'stop loss' en precios de cierre por debajo. Y poco más. La tendencia es claramente bajista y figura de vuelta no tenemos ni tampoco se la espera en el corto plazo. No hay color en este momento entre la biotecnológica Amgen y el fabricante de 'picks-ups' eléctricos. Gracias e igualmente. Un saludo.

Gráfico diario de Rivian Automotive (RIVN)

Bom día, José María. Escrevo diretamente de Portugal para dizer que leio diariamente com muito gosto as suas análises. Queria pedir por favor a sua opinião relativamente a duas cotadas lusas, The Navigator Company e Sonae. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Cumprimentos. N.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. The Navigator Company está cerca de recuperar los niveles previos a la guerra entre Rusia y Ucrania (3,69). Este nivel a su vez se corresponde con los máximos de finales de 2019. Es decir, el título presenta una importante resistencia horizontal en los 3,70 euros en números redondos. Por encima de esta ya no hay nada realmente importante hasta los máximos de 2019 en los 4,376 euros. Dicho esto me quedo sin lugar a dudas con el canal alcista por el que se viene desplazando el valor desde finales de 2020. Por encima de os 3,70 euros en velas semanales activaría una importante señal de fortaleza en el valor. Obrigado. Saudações.

Gráfico semanal de The Navigator Company

En cuanto a Sonae el gráfico habla por sí solo. Tenemos el título en plena directriz bajista de largo plazo. En la resistencia dinámica que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2015. Digamos que el gráfico se la parece mucho al de Telefónica. Donde esta última habría superado al alza la semana pasada la resistencia homóloga. Aunque más importante que la directriz bajista son los máximos de 2021 en los 1,072 euros. Por encima de esta resistencia podremos hablar de un antes y un después en el valor.

Gráfico semanal de Sonae

Buenos días, Sr. Rodríguez. Mi consulta está relacionada con Grenergy. Recientemente he comprado acciones de la compañía a 33,50 euros tras una recomendación de Santander que encontré donde le daba un potencial del 50%. ¿Qué le dicen los gráficos? Gracias, un saludo. C.MY.

Estimada lectora, buenas tardes.

Gráfico diario de Grenergy

Buenos días. Me gustaría que analizara Adolfo Domínguez. Es un título olvidado por la comunidad inversora y parece que nadie quiere saber nada de él. Actualmente le pierdo un 30% y no sé si mantenerlas, asumir pérdidas o comprar más para promediar. Gracias por todo, un saludo. E.SD.

Estimado inversor, buenas tardes.

Gráfico semanal de Adolfo Domínguez

Buenas, José María. Antes que nada, agradecerle su continuo esfuerzo en esa sección por ayudarnos a los pequeños inversores. Tengo acciones de Telefónica y de Sabadell con jugosas plusvalías que compré en la primera sesión del año. Estoy tentando en vender parte no vaya a ser que luego se desinflen, pero no lo sé. No tengo prisa en vender, no pretendía ser una inversión a corto plazo. ¿Recomienda vender parte o las mantengo todas? Gracias y saludos desde Albacete. JA.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Telefónica...

En cuanto a Sabadell