A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Galq, Acerinox, Abengoa ‘B’, PharmaMar, Tesla, Telefónica, Gilead Sciences y Mediaset España.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenas tardes, estoy invertido en Galq a 1,59 euros. ¿Ven un posible rebote a corto plazo, hacia los dos euros? También tengo Acerinox a 10,10 euros. ¿Creen que atacará de nuevo la resistencia? Muchas gracias. FJ.PB.

Estimado lector, buenas tardes. Galq es un título que se está desplazando lateralmente desde mediados de 2017 pero siempre dentro de una impecable tendencia bajista de fondo (o primaria). Solo se pondría interesante si este fuera capaz de saltar, preferiblemente con holgura y en velas semanales, por encima de los dos euros en cierres. Pues, en teoría, desde ese momento tendremos un potencial doble suelo que lanzaría al título hacia niveles de precio cercanos a los 4-4,50 euros como objetivo de subida (mínimo teórico) en términos de medio plazo. Pero en la medida en que el título no confirme el movimiento no tendremos nada. A esperar mejor ocasión.

Gráfico semanal de Galq desde finales de 2011

En cuanto a Acerinox, se diría que la proyección de caída del ‘cabeza y hombros’ se cumplió prácticamente en una sola sesión. Corrección que vendría a ajustar/drenar las importantes subidas acumuladas desde octubre hasta los máximos de finales de diciembre/principios de enero. Por lo pronto vamos a ver cómo se comporta el título ante la resistencia de los 9,40 euros: la línea clavicular de la formación bajista donde, además, tiene un importante hueco. En la medida en que este hueco no se cierre, no descartamos que la corrección pueda tener continuidad en los próximos días/semanas. Pero si se cierra, o lo que es lo mismo se anula, tendremos una clara señal de fortaleza que le puede devolver de nuevo a los máximos anuales. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Acerinox en el último año

Buenos días, mi consulta es sobre Abengoa ‘B’ y PharmaMar. ¿Podría analizar las resistencias que presentan? Muchas gracias. Saludos. F.GP.

Apreciado inversor, buenas tardes. Empezando por Abengoa ‘B’ le diré que sigue siendo un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Le digo lo mismo que a los demás lectores cuando me preguntan por este tipo de títulos: solo el precio al que cotiza lo dice todo. Absolutamente todo. Dicho esto, da la sensación de que puede estar dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes), pero el título no ha roto por ningún lado. Eso sí, presenta una importante zona de soporte en los 0,007 euros. Y por arriba tenemos la resistencia de los 0,0125 y los máximos de 2019 en los 0,0147 euros. Y poco más se puede decir de un título que es muy bajista y que está lejos de construir figura de vuelta de ningún tipo.

Gráfico semanal de Abengoa 'B' desde verano de 2017

En cuanto a PharmaMar, le tenemos de nuevo atacando resistencias muy importantes: la recta resistencia que une los máximos decrecientes de 2015 y de 2017 y que pasaba por la zona de los cuatro euros. EL volumen durante la subida está siendo muy alto en todas y cada una de las sesiones y eso siempre es bueno. Se diría que, correcciones puntuales aparte, ya no presenta resistencias importantes hasta la zona de los 5,65-6 euros. Y por encima los 9,80 euros. Por lo pronto vamos a ver si el título es capaz de confirmar en velas semanales por encima de la resistencia de los 4,40 euros (máximos de 2015). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de PharmaMar desde mediados de 2008

Hola José María, muy buenos días. Tengo acciones de Tesla a 335 dólares, de cuando cayó con fuerza al dar a conocer la querida y odiada ‘Cybertruck’ y la verdad es que ando un poco nervioso por la subida tan vertical que está experimentando. De hecho, le gano más del 100%. ¿Qué haría usted? ¿Las mantendría en cartera? ¿Dónde colocaría el ‘stop’ de beneficios? Muchas gracias y un placer saludarle. N.A.

Estimada inversora, buenas tardes. Pues cuando un título sube con la verticalidad con la que lo está haciendo Tesla lo único que se puede hacer es colocar un ‘stop profit’ dinámico en velas semanales. De manera que en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del mínimo de la vela semanal previa no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios y, por lo tanto, no habrá motivo alguno para salirse del título. Pero como me gusta decir, si le “quema el dinero” cierre la mitad de la posición y eso que se asegura, y deje correr las ganancias para la otra mitad. En este momento el mínimo de la última vela semanal se encuentra en los 539 dólares. Y los mínimos de la semana actual los tenemos en los 673 dólares.

Con todo, sepa que este título podría corregir con fuerza en cualquier momento, pues nada sube por los siglos de los siglos sin su correspondiente ajuste proporcional (fase de reacción). Pero, de producirse, no hay que dejarse llevar por el pesimismo de todos los 'haters' que tiene esta compañía y que son muchos. Más razón cuando además el precio se ha disparado más de un 400% desde los mínimos de junio. Por no hablar de todos los enterrados vivos que se han ido poniendo cortos desde que rompió los 400 dólares por acción porque sí. Por la simple razón de que había subido mucho y no tenía lógica alguna. He aquí un buen ejemplo de lo peligroso que es ponerse corto (bajista) en un título que está en subida libre absoluta, algo que se confirmó a mediados de diciembre. Y hasta hoy... Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenas. Tengo acciones de Telefónica de 6,50 euros, de cuando se dio a conocer el último plan estratégico de la compañía. El caso es que da igual lo que haga o anuncie Telefónica que no hay manera de que suba de manera sostenida. ¿Las vendería, aunque sea con pérdidas? Gracias. JM.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Telefónica es la eterna promesa como bien sabemos todos. Los títulos de nuestra operadora tienen soporte en los 5,98 euros y por debajo los mínimos de agosto en los 5,7 euros. Pero la zona de resistencia más importante la encontramos en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde verano de 2015. Y esta pasa en el momento actual por los 6,80 euros. Pero para poder hablar de un cambio de tendencia le exigiremos que salte por encima de la resistencia que presenta en los máximos de octubre: el último máximo decreciente (7,05). O dicho con otras palabras, que en la medida en que no tengamos un cierre semanal por encima de los 7,05 euros no comenzaremos a mirar a los títulos de nuestra operadora con otros ojos. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, quería preguntarle por Gilead Sciences del Nasdaq. Parece que está rompiendo la bajista que lleva rigiendo desde 2015. Además, veo una divergencia alcista en el MACD, y creo que está haciendo un suelo en los 60 USD. Gracias. D.L.

Estimado inversor, buenas tardes. Bien visto. Gilead Sciences parece que puede estar tratando de construir un suelo de mercado. Lleva un año desplazándose lateralmente dentro de un estrecho triángulo, con soporte en los aprox. 62 dólares y resistencia en la parte alta de este, ahora en los aprox. 69 dólares. Digamos que, por encima de la resistencia de los 70 dólares, preferiblemente en velas semanales y con holgura, tendremos la primera señal de fortaleza en el título en mucho tiempo. De hecho, si el título fuera capaz de saltar al alza por encima del triángulo-lateral mencionado, no descartamos un violento movimiento hacia la zona de resistencia de los aproximadamente 80 dólares y por encima y de mayor calado tenemos los máximos de 2018 en los 89,54 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Buenas José María. Estoy desperado con los títulos de Mediaset España. Las compré hace ya mucho por su interesante dividendo y le pierdo una cantidad importante. Y no sé qué hacer. Si venderlas y a otra cosa o aguantarlas a la espera de un rebote que me deje salir de manera más o menos digna. ¿Me puede indicar los soportes y resistencia a vigilar? Muchas gracias. Un saludo.

Apreciado lector, buenas tardes. Si es lector asiduo de esta sección sabrá que un servidor nunca invertirá en un valor solo en base del dividendo. Sobre todo, porque cuando te lo ingresan en cuenta de lo quitan del precio de la acción. No nos engañemos, es un simple efecto placebo. Técnicamente, Mediaset España acaba de llevarse por delante el soporte de los 5,05-5,10 euros. No hay por dónde coger el gráfico en este momento tras pulverizar el soporte mencionado. De hecho, se diría que este ya no presenta soportes importantes hasta los mínimos de 2012 en los 2,60 euros. No es un título que tendría a día de hoy en cartera.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.