A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Telefónica, Moderna, Nio, Apple, Everest, Unilever, Ibex y el euro/dólar.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Hola, buenas. Sobre Telefónica y teniendo en cuenta el descuento que presenta, ¿es ahora el mejor momento para entrar o aún tiene que hacer suelo? ¿Cuáles son sus perspectivas para 2021? Muchas gracias. J.R.

Estimado lector, buenas tardes. Telefónica lo hemos analizado en el Consultorio de este miércoles y como se puede imaginar no hay cambios de ningún tipo. Con frecuencia, el 80% del tiempo los movimientos de los precios en los mercados no tienen implicaciones de ningún tipo. Es muy difícil revertir una tendencia de fondo o primaria, que en el caso que nos ocupa sigue siendo bajista. Lo que no quita para que dentro de esta asistamos a importantes rebotes contra tendencia (fases de reacción), como por ejemplo que el precio trate de rellenar el hueco bajista semanal de marzo en los 4,63 euros. O que pueda atacar la directriz bajista principal que en este momento pasa por los aproximadamente 5,60 euros.

De lo que se deduce que para poder hablar de un potencial cambio de tendencia, qué menos que dejar atrás la directriz bajista. Lo que supone en este momento subir más de un 50%. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenos días, ¿qué tal están?, espero que muy bien. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre Moderna, Nio y Apple. Estoy invertido en ellas y quisiera conocer su opinión sobre las mismas. Muchas gracias por todo. Saludos. L.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. Empezando por Moderna, decirle que es la compañía dentro de todas las noticias acerca de las vacunas, que mejor aspecto técnico presenta. Aunque podemos decir lo mismo de BioNTech. A su vez no hay mucho que decir por cuanto es un valor en subida libre que puede atacar máximos históricos (178,50) en cualquier momento. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante lo tenemos en los anteriores máximos ($95,20) y poco más se puede decir a día de hoy. En mi opinión es un claro mantener en cartera. Lo que no vería es lo de entrar ahora, más que nada porque sería llegar muy tarde al mercado y así no se entra. Aunque lo realmente importante es que es claramente alcista, en todos los plazos.

Gráfico semanal de Moderna

En cuanto a NIO, ocurre lo mismo que en Tesla. Son dos valores muy alcistas. Pero hemos de saber que abrir ahora largo es llegar también muy tarde al mercado. Y el riesgo es que este decida corregir/drenar parte de las importantes subidas sin dejar de ser alcista por ello. Y, sin embargo, perder mucho dinero por ello. Dicho esto, el título se encuentra encajado dentro de un impecable canal alcista desde el pasado verano. Es importante que el título no perfore el soporte de corto plazo que presenta en los $55,67 en velas semanales. Hacerlo puede ser la antesala del inicio de una fase correctiva de corto plazo. Un merecido descanso, un alto en el camino. Pero mientras este siga dentro del canal alcista no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios.

Gráfico semanal de NIO

Por último, en cuanto a Apple, es otro valor que recientemente ha marcado máximos históricos, lo que quiere decir que es un valor en subida libre absoluta. Esto no es incompatible con el hecho de que podamos asistir a caídas en el corto plazo. De hecho, el soporte más inmediato lo tenemos en los anteriores máximos históricos: los $137-$138. Resumiendo, los tres valores por los que me pregunta son claramente alcistas. Y el que menos ha corrido de ellos sería Apple. Este es mucho menos volátil que los otros dos y cabe pensar que cualquier corrección de cierta entidad debería ser aprovechadas para subirse de nuevo al tren de las compras. Los otros dos han corrido demasiado en los últimos tiempos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Apple

¡Buenos días! Gracias por todo vuestro trabajo, nos ayuda mucho a los pequeños inversores. Aprovechando el conocimiento del analista, quería preguntarle por dos valores que veo interesantes: Everest y Unilever. Muchas gracias. A.M.

Estimado lector, buenas tardes. Everest ha perforado recientemente el soporte de los $225, la base del lateral de las últimas semanas, y todo sugiere que puede rellenar el hueco alcista de la sesión del 9 de noviembre en los $210,68. Digamos que en el hueco se nos abre una pequeña ventana de ‘trading’ por el lado largo o alcista y siempre y cuando el hueco no se cierre, o lo que es lo mismo se anule. Cerrarlo sería una señal de debilidad, antesala de lo que puede ser una vuelta al soporte horizontal que presenta en los mínimos de octubre: los $193. En cualquiera caso, no es un valor que en este momento me parezca interesante, pues al fin y al cabo se ha girado a la baja tras rebotar/ajustar el 61,8% de toda la caída desde los máximos de febrero de 2020. Es decir, no se puede descartar que hayamos asistido a un fuerte rebote y poco más.

Gráfico diario de Everest

En cuanto a Unilever presenta un gráfico similar al anterior. Con una zona de soporte muy clara en los mínimos de diciembre (46,69), coincidiendo con el hueco alcista del 23 de julio. Por arriba, por el lado de las resistencias, la zona de control más importante la tenemos en los máximos de octubre y de noviembre: los 53,70 euros. Por encima de estos máximos lo normal es que el título busque los máximos históricos (57,77). Pero en este momento lo realmente importante es vigilar que no se perforen los mínimos de diciembre. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Unilever

Buenas, José María. Quisiera conocer, sabiendo que como vd. acostumbra a decir “no tiene la bola de cristal”, qué previsión tiene para el Ibex y el euro/dólar de cara a 2021. Gracias por esta sección que nunca me pierdo. Un saludo desde Tenerife. CS.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. El Ibex, rebotes aparte, sigue siendo bajista. En el más corto plazo este se ha frenado en seco en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de Fibonacci desde los máximos de febrero de 2020. Pero es que aun cuando superara la resistencia de los 8.500 puntos el recorrido al alza parece bastante limitado: los 9.700 puntos, coincidiendo con la parte alta del canal bajista de largo plazo. O dicho con otras palabras, aun cuando el Ibex rebotara hacia los 9.700 puntos nada cambiaría realmente pues al fin y al cabo se trataría de un movimiento hacia la parte alta del canal bajista.

Gráfico mensual del Ibex 35

En cuanto al euro/dólar, este parece estar dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) después de haber sido capaz de dejar atrás la directriz bajista principal. Ahora bien, en el último rebote se ha quedado por debajo de la importante resistencia que presenta en los máximos de 2018: los 1,2555. Solo por encima de esta gran resistencia, comenzaría a mirar al cruce con otros ojos puesto que podríamos hablar de mínimos y máximos crecientes de medio plazo. Pero mientras tanto no tengo muy claro lo que nos puede estar diciendo el precio. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal del euro/dólar

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.