A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Telefónica, Quabit, Nicolás Correa, Renta Corporación, Meliá Hotels, IAG, Airbus y el bitcoin.

Buenas José María. Tengo acciones de Telefónica a 3,60 euros de cuando el desplome de marzo y lo cierto es que me la prometía muy felices por el buen precio de compra, pero lo cierto es que la acción no tiene fuerza alguna. Y no sé si comprar más o venderlas, me tiene muy despistado este título. ¿Me puede indicar soportes y resistencias a vigilar? Muchas gracias y reciba un cordial saludo. E.D.

Estimado lector, buenas tardes. Vamos paso a paso a ver qué nos quiere decir el precio. Telefónica es muy bajista a pesar de los rebotes contra tendencia que en ocasiones se producen (fases de reacción), pero lo cierto es que si hay un momento para lanzarse a la piscina es justo ahora, desde la zona de soporte de los mínimos anuales: los mínimos de marzo en los 3,389 euros. Es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero al menos tenemos un doble apoyo (que no doble suelo) en la zona de mínimos anuales.

Gráfico semanal de Telefónica

Si luego este doble apoyo se termina convirtiendo el algo más solo el tiempo lo dirá. Por lo tanto, si hay que intentarlo al alza es ahora, bajo la condición de que los mínimos de marzo aguanten sí o sí. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante (y muy alejada del precio) está en los máximos de junio, los 4,80 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi pregunta es sobre Nicolás Correa y Quabit. ¿Cómo la ve a medio-largo plazo? ¿Qué niveles de soporte y resistencia debemos tener en cuenta a la hora de entrar? Gracias por todo, un saludo. L.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. Digamos que lo que más me gusta de Nicolás Correa es que sabemos dónde está el soporte a respetar en todo momento. Tenemos una impecable directriz alcista de largo plazo que, además, puede decirse que coincide con el soporte horizontal que presenta en los 2,75-2,80 euros: los mínimos de 2018 y de este año. Lo que quiere decir que la estrategia óptima en este momento pasa por abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles a dicho soporte, con la condición de que (en velas semanales) aguante. La confirmación de la pérdida de este sería una clara señal de debilidad por cuanto estaría dando forma a un gran ‘cabeza y hombros’ con importantes implicaciones bajistas para el título.

Gráfico semanal de Correa

En cuanto a Quabit, es bajista sin contemplaciones. Ya no solo porque presenta impecables máximos y mínimos decrecientes en todos los plazos, que también. Además, recientemente ha marcado nuevos mínimos históricos, y eso es señal de debilidad extrema. Como me gusta recordar, al mercado se va a comprar fortaleza, no debilidad. Y comprando Quabit estoy comprando debilidad extrema. Así no se entra en el mercado, caballero. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Le agradecería si pudiese analizar Renta Corporación y Meliá Hotels. Mi pregunta es si cree que son una buena opción para el medio plazo. Le felicito por su buena labor divulgativa de cada día. Un saludo desde Cuenca. G.RC.

Estimado lector, buenas tardes. Renta Corporación cotiza justo en este momento en plena zona de soporte: los mínimos de abril en los 1,40 euros. Es decir, toda posibilidad de recuperación pasa porque en velas semanales aguante este soporte. La potencial pérdida del mismo sería una preocupante señal de debilidad que le podría terminar llevando hacia la zona de mínimos históricos (0,50-0,55). Pero sí, si hay que intentarlo al alza ha de ser justo ahora, en plena zona de soporte. Como resistencia tenemos el último gran máximo decreciente en los 2,15 euros.

En cuanto a Meliá Hotels, este sigue siendo un valor muy bajista. En los últimos días está dando bandazos muy fuertes tanto al alza como a la baja. Pero siempre dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria. En los últimos días los movimientos tanto al alza como a la baja están siendo más amplios de lo normal, pero en realidad nada ha cambiado. Es bajista sin contemplaciones y no se puede descartar todavía una vuelta a los mínimos anuales. Le invito a que lea aquí el análisis técnico que realizamos este jueves sobre la compañía hotelera. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenas, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de IAG a 2,44 euros y de Airbus a 68,76 euros. No tengo prisa en vender, voy a largo plazo. Pero creo que nunca está de más saber qué soportes han de respetar en todo momento para colocar ahí el ‘stop’. ¿Cuáles serían? ¿Y qué resistencias conviene vigilar también? Gracias por esta sección, un saludo. R.O.

Apreciado inversor, buenas tardes. IAG sigue, como todas las compañías relacionadas con el turismo, dando fuertes bandazos tanto al alza como a la baja. No tenemos figura de vuelta alguna que nos confirme el final de las caídas, pero cabe la posibilidad de que tras respetar la zona de mínimos anuales esté tratando de construir divergencias alcistas semanales. Divergencias que pueden traer consigo importantes rebotes de cara a las próximas semanas/meses. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante sigue estando en el hueco bajista semanal de los 3,95-4 euros.

En cuanto a Airbus, se trata de un valor que en el corto plazo me gusta. Sobre todo, porque por encima de los máximos de julio nos ha confirmado un pequeño doble suelo. Figura de vuelta que le puede terminar llevando a la zona de resistencia que presenta en los 85 euros (los máximos de junio). En cualquier caso, toda posibilidad de que el título trate de reestructurarse al alza pasa porque el soporte de los 60 euros se respete. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Tengo un bitcoin desde hace varios años a 8.200 dólares aprox. ¿Qué me recomienda que haga? Porque la verdad es que estoy más que aburrido con esta posición. Saludos. J.B.

Estimado lector, buenas tardes. Vamos a ver, porque con el bitcoin nunca se sabe del todo. Pero, a priori, tenemos una figura de vuelta en 'cabeza y hombros' invertida que se ha confirmado por encima de la resistencia de los $10.500. Figura de vuelta que si se terminara cumpliendo le llevaría a la zona de máximos históricos. Lea aquí el último análisis que hemos realizado acerca del rey de las criptomonedas. Por lo pronto las caídas de los últimos días vienen a drenar/ajustar proporcionalmente la subida desde los 9.200 hasta los 12.000 dólares en pocas sesiones. Un saludo.

