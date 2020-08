La pequeña figura en doble suelo la tenemos ahí, además el volumen de la sesión de este lunes fue más alto que en los días previos, lo que siempre es una señal a tener en cuenta.

Análisis Técnico DOBLE SUELO S1 70.74 S2 60 R1 75 R2 85 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Recientemente hemos advertido de la posibilidad de que los títulos de Airbus pudieran estar terminando de dar forma a un pequeño doble suelo. Pues bien, este lunes el título cerraba claramente por encima de la zona de resistencia de los máximos de julio (70,74) y nos confirmaba la figura de vuelta. Es cierto que no sabemos si habrá o no un 'throw back' a la nueva zona de soporte, antes resistencia, pero lo importante es que el precio ha roto al alza y, correcciones aparte, lo cierto es que no podemos descartar en absoluto que este haya puesto rumbo hacia la siguiente gran zona de resistencia: el hueco bajista de los 85 euros, donde se frenó 'casualmente' la cotización en los máximos del anterior rebote de principios de junio.